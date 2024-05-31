ПРООН и Посольство Великобритании в Туркменистане совместно проводят заседание климатической группы

Ашхабад, 31 мая 2024 г.: Программа развития ООН (ПРООН) в Туркменистане и Посольство Великобритании в Туркменистане совместно организовали седьмое координационное совещание Климатической группы партнеров по развитию для ускорения прогресса Туркменистана в выполнении своих международных обязательств по Парижскому соглашению. Встреча состоялась 31 мая 2024 года в Экологическом тренинг и коворкинг центре компании «Буиг-Туркмен» в Ашхабаде.

В мероприятии приняли участие представители Агентств ООН, Министерства иностранных дел Туркменистана, дипломатического корпуса и международные партнеры по развитию, в том числе USAID, ЕС, Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ), Центр ОБСЕ в Ашхабаде и неправительственные организации.

Встреча послужила платформой для обсуждения действий партнеров по развитию в рамках климатической повестки дня в стране, включая предоставление обновленной информации о мероприятиях по итогам Конференции ООН по изменению климата (КС28/COP28) и обсуждения подготовки к предстоящему климатическому саммиту COP29 в Баку, Азербайджан, запланированному на ноябрь 2024 года.

Участникам также сообщили о текущих усилиях Туркменистана по реализации определяемого на национальном уровне вклада (NDC), включая подготовку Первого двухгодичного отчета (BUR1) и Четвертого национального сообщения (NC4) по изменению климата в соответствии с требованиями отчетности Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), а также о планах Правительства по выполнению обязательств, вытекающих из присоединения к Глобальному метановому обязательству.

«COP29 в Азербайджане уже на носу, где правительства должны установить новую цель климатического финансирования и взять на себя обязательства по более амбициозным национальным планам и прозрачности, отражающим масштаб и актуальность проблемы, с которой мы сталкиваемся. Крайне важно координировать наши действия с нашими партнерами в Туркменистане, чтобы обеспечить эффективное использование наших ресурсов и времени. Поэтому я рад принять сегодня участие в седьмом заседании Группы партнеров по развитию климата и рассчитываю на активное сотрудничество с Вами для оказания поддержки усилиям Туркменистана по решению проблемы изменения климата и защите окружающей среды,” отметил Его Превосходительство г-н Стивен Конлон, посол Великобритании в Туркменистане. “Во время своего визита в Ашхабад, Министр иностранных дел Великобритании отметил наше успешное партнерство с ПРООН в разработке заключительного этапа проекта Национальной системы инвентаризации парниковых газов Туркменистана. Я с нетерпением жду положительных результатов этого важного проекта и приветствую создание Межотраслевой комиссии по сокращению выбросов метана и планы Правительства Туркменистана по пересмотру количественной оценки выбросов метана в рамках своих обязанностей по Глобальному обязательству по метану. Я призываю Туркменистан продолжать самоотверженную работу по сокращению выбросов парниковых газов, что будет способствовать устойчивому развитию страны и привлечению большего количества прямых иностранных инвестиций».

«Поскольку изменение климата представляет непосредственный риск для устойчивого развития, мы должны объединить усилия для поддержки Туркменистана в реализации национальной политики по изменению климата как в направлении смягчения последствий, так и в усилиях по адаптации. Это особенно важно в связи с климатическими обязательствами страны,» – подчеркнул в ходе встречи Постоянный координатор ООН в Туркменистане, Дмитрий Шлапаченко. «ООН готова оказать поддержку в реализации обязательств Туркменистана по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению, разработке второго Национального отчета о состоянии окружающей среды, а также в мероприятиях, связанных с присоединением страны к Глобальному обязательству по метану и трем инициативам, к которым Правительство присоединилось на COP 28».

«Мы рады выступать соорганизаторами данной важной инициативы, направленной на продолжение установившегося диалога для оказания содействия Правительству Туркменистана в достижении целей страны в области окружающей среды и изменения климата», – отметил г-н Томица Паович, И.о. Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане, открывая встречу. «ПРООН стремится предоставить глобальный опыт и техническую поддержку для обеспечения эффективной реализации климатической повестки Туркменистана. Ключевые направления поддержки включают содействие в выполнении обязательств страны по решению проблем изменения климата; намерение страны обновить свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов (Определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ/NDC); и отчет о достигнутых результатах в РКИКООН посредством подготовки «Четвертого национального сообщения в РКИКООН».

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Заседания Координационной группы партнеров по развитию по климату проводятся регулярно и служат платформой для обмена информацией о текущей деятельности и запланированных проектах, направленных на поддержку усилий Туркменистана по смягчению последствий изменения климата, повышению устойчивости и усилению адаптационных мер. ///nCa, 31 мая 2024 (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)