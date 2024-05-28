В Туркменистане прошел Первый конкурс ораторского мастерства на китайском языке

В Туркменском национальном институте мировых языков им. Довлетмаммета Азади состоялся финал Первого конкурса ораторского мастерства на китайском языке, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Конкурс, инициатива проведения которого принадлежит преподавателям китайского языка кафедры дальневосточных языков ТНИМЯ имени Довлетмаммета Азади, объединил студентов, владеющих средним уровнем знаний китайского языка.

Состязание прошло в два тура. Первый состоялся в начале мая в дистанционном формате. Его участники писали на китайском языке эссе на одну из следующих тем: «Человек и природа», «Культура Китая» и «Моя поездка в Поднебесную». В результате отбора, во второй тур вышло десять авторов лучших эссе. В их числе оказались студенты, обучающиеся на направлении специализации «китайский язык», а также их сверстники, освоившие язык в высших учебных заведениях Китая до поступления в туркменские вузы.

На днях в Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади состоялся второй тур конкурса. В состав его жюри вошли вузовские преподаватели, в том числе и носители китайского языка – Хоу Юйцин и Ширин Кадырова из Туркменского государственного университета имени Махтумкули и Чень Вэньин из Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади.

Конкурсанты выступили с презентациями по тематике ранее написанных ими эссе, но на сей раз представленных в формате ораторского искусства, продемонстрировав мастерство искусного владения китайским языком.

По итогам конкурса обладателем Гран-при стала студентка Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади Айджахан Агаева. Первого места удостоена представительница Туркменского государственного университета имени Махтумкули Айлар Байраммамедова, второе место заняла – студентка Международного университета гуманитарных наук и развития Шабиби Бешимова, и третье – студентка Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади Гульназ Сейитмаммедова.

Конкурс стал хорошей возможностью для его участников проверить и повысить свой уровень владения китайским языком. ///nCa, 28 мая 2024 г.