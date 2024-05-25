В Ташкенте состоялась экспертная конференция по вопросам безопасности в формате Центральная Азия – Европейский Союз

24 мая в Международном институте Центральной Азии (МИЦА) прошла Экспертная конференция на тему «Центральная Азия – Европейский союз: новая повестка дня сотрудничества в области безопасности». Со-организаторами мероприятия выступили МИЦА и Европейский союз (ЕС). В форуме приняли участие более 100 представителей министерств и ведомств, дипломатических миссией, ведущих аналитических и научно-исследовательских центров стран Центральной Азии и Европейского союза.

Европейскую сторону представляли Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Терхи Хакала, координатор ЕС по борьбе с терроризмом Бартьян Вегтер, посол ЕС в Узбекистане Шарлотта Адриан, председатель рабочей группы Совета ЕС по борьбе с терроризмом и директор департамента по борьбе с терроризмом Министерства иностранных дел Бельгии посол Николас Нихон, а также координаторы программ и руководители проектов, финансируемых ЕС, и других экспертов из структур ЕС, работающих в формате ЕС – Центральная Азия.

Страны Центральной Азии были представлены экспертами аналитических структур, а также представителями отраслевых министерств и ведомств.

Открывая конференцию, Специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Терхи Хакала напомнила: «Я присутствовала на встрече лидеров в Чолпон-Ате в 2023 году, когда Президент Узбекистана Его Превосходительство Шавкат Мирзиеев предложил провести эту конференцию. С тех пор мы многого достигли в нашем региональном сотрудничестве, и я рада, что благодаря этой конференции мы ещё больше углубляем наше сотрудничество в области безопасности. Я убеждена, что сегодняшний диалог поможет нам лучше реагировать на быстро меняющиеся вызовы безопасности, с которыми сталкиваются как ЕС, так и Центральная Азия».

Директор Международного института Центральной Азии Жавлон Вахабов подчеркнул: «В настоящее время сфера безопасности относится к одному из ключевых направлений нашего сотрудничества, где у нас сложилась содержательная история взаимодействия. В этом контексте возрастает потребность в укреплении экспертного обмена и практического взаимодействия структур безопасности стран региона и Евросоюза и, соответственно, пересмотра традиционных подходов к сотрудничеству в этой сфере».

Заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Музаффарбек Мадрахимов подчеркнул: «Сегодняшние реалии подтверждают необходимость более глубокого понимания неделимости угроз безопасности Европы и Центральной Азии и наших общих интересов в борьбе с транснациональными угрозами».

Координатор ЕС по борьбе с терроризмом Бартьян Вегтер сказал: «Для эффективной борьбы с терроризмом мы должны сотрудничать через границы, на региональном и международном уровнях. Эта конференция – прекрасная возможность обсудить, как Европа и Центральная Азия могут работать вместе, где мы можем поддерживать друг друга и как мы можем учиться друг у друга».

Посол ЕС в Узбекистане Шарлотта Адриан заявила: «В мире, который становится все более взаимосвязанным, ни одна страна или регион не могут справиться с возникающими нетрадиционными угрозами безопасности в одиночку. В ходе сегодняшних обсуждений мы выслушали экспертов и практиков в области безопасности из ЕС и Центральной Азии и подвели итоги текущего сотрудничества и существующих проектов».

В ходе конференции эксперты подчеркнули, что безопасность является одним из ключевых направлений сотрудничества между странами Центральной Азии и ЕС, в рамках которого было проведено более двухсот региональных мероприятий в рамках финансируемых ЕС проектов, связанных с безопасностью, были подготовлены тысячи высококвалифицированных специалистов, а пограничные службы и таможенные пункты пропуска были модернизированы.

Также были обсуждены вопросы сотрудничества между ЕС и Центральной Азией в рамках таких программ сотрудничества в области безопасности, как BOMCA, CADAP, LEICA и других. Участники форума поделились предложениями о мерах по повышению практической эффективности этих проектов.

Кроме того, участники заявили о необходимости усиления борьбы с онлайн-распространением террористической идеологии и пропаганды и призвали к последовательному выполнению резолюций Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом.

В завершение мероприятия, участники конференции отметили, что в контексте усиления существующих вызовов и появления новых, влияющих на устойчивое развитие стран Центральной Азии и ЕС, чрезвычайно важно разработать новые подходы к сотрудничеству между Европейским союзом и Центральной Азией в таких ключевых областях, как борьба с терроризмом и организованной преступностью, укрепление кибербезопасности, предотвращение насильственного экстремизма и торговли людьми. ///Представительство ЕС в Узбекистане, 24 мая 2024 г.