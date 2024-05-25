Растущее партнерство между Казахстаном и Сингапуром может стать мостом между Юго-Восточной Азией и Центральной Азией

23-24 мая 2024 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил с первым государственным визитом Сингапур, страны, которая является стратегическим партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии. Это был первый визит за более чем 20-летний период, но не первым визит лично для Токаева. В 1970-ых годах он, будучи молодым дипломатом, работал в Сингапуре.

Глава Казахстана провел серию встреч – с Премьер-министром, Президентом Сингапура, высокопоставленными чиновниками, представителями деловых кругов, а также выступил на совместном бизнес-форуме и двухстороннем форуме, посвященному партнерству в области науки и высшего образования.

Центральное место в повестке дня переговоров занимали перспективы инвестиционного и экономического сотрудничества.

Сегодня в Казахстане работают более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий, при этом общий объем сингапурских инвестиций в казахстанскую экономику превысил 1,7 миллиарда долларов. Несмотря на экономические потрясения и трудности, вызванные пандемией, объем взаимной торговли вскоре превысит 2 миллиарда долларов.

Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг на встрече с Токаевым отметил наличие огромного потенциала для укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

По мнению Вонга, экономики двух стран взаимодополняемы, и Сингапур может послужить своеобразным гейтом для Казахстана в расширении взаимодействия со странами АСЕАН, в то время как Казахстан может содействовать сближению Сингапура со странами Центральной Азии.

Зеленая энергетика, транспорт и логистика, цифровизация, финансы, АПК, коммуникации, добыча и переработка критически важного сырья, электронная коммерция – эти сфере были определены в калечестве перспективных для дальнейшего расширения сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев и Лоуренс Вонг приветствовали реализацию таких флагманских проектов, как умный города Alatau City (G4 City) в Алматинской области с участием сингапурской компании Surbana Jurong, а также партнерство PSA International и АО «ҚТЖ», направленное на наращивание потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Казахско-сингапурский бизнес-форум – Ключевые заявления Токаева

23 мая Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закрытия Казахско-сингапурского бизнес-форума.

В своем выступлении Глава государства отметил, что Казахстан представляет собой страну с экономическими реформами в стиле Сингапура, с огромными неиспользованными возможностями и динамично развивающейся экономикой.

Глава Казахстана обозначил ряд перспективных направлений сотрудничества.

Интегрированный мегаполис: Президент считает амбициозным проектом строительство совершенно нового интегрированного мегаполиса в Казахстане. По словам Токаева, проект задуман как «Сингапур Центральной Азии» и призван стать ведущим международным бизнес-хабом. Отведенная территория площадью в тысячу квадратных километров будет развиваться в режиме Специальной экономической зоны. Мастер-план проекта разработала сингапурская компания Surbana Jurong.

Критически важное сырье: Президент сообщил о готовности Казахстана обеспечить поставки в Сингапур критически важного сырья и природных ресурсов. «Казахстан, располагающий примерно 5000 неразведанными месторождениями, может стать надежным партнером для совместного развития данного потенциала. Мы возлагаем большие надежды на долгосрочное сотрудничество с компанией Indorama, которая заинтересована в разведке медных и фосфатных месторождений в Казахстане», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Возобновляемая энергетика: Президента Казахстана призвал сингапурские компании к расширению партнерства в производстве экологически чистой энергии, передаче технологий и опыта.

Транскаспийский транспортный маршрут: Казахстанские железные дороги «КТЖ» и сингапурская компания PSA International сотрудничают с целью расширение потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута. «Это самый короткий и устойчивый маршрут из Центральной и Восточной Азии в Европу. Считаем, что сингапурские компании и финансовые институты могут извлечь значительную выгоду, изучив возможности для бизнеса и инвестиций в этой области», – сказал Токаев.

Сельское хозяйство: Касым-Жомарт Токаев предложил сингапурскому бизнесу создать совместные агроинновационные центры, а также работать в сферах развития высокоточного земледелия и более эффективного использования водных ресурсов.

Биотехнологии и медицина: Президент поприветствовал планы национального холдинга «Байтерек» и компании Forebright создать инвестиционный фонд для финансирования совместных исследований, а также производства лекарств и биопрепаратов.

Цифровизация: По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан, следуя примеру Сингапура, стремится стать ведущим технологическим и IT-хабом на Евразийском континенте. В частности, страна нацелена на масштабное сотрудничество в таких областях, как R&D-проекты, стартапы, образование для создания новых комплексных IT-проектов, особенно в области искусственного интеллекта.

Международный финансовый центр «Астана»: В заключение Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на конкурентные преимущества Международного финансового центра «Астана» в привлечении инвестиций. «Более 30 сингапурских компаний являются резидентами МФЦА. Надеюсь, в будущем их число будет расти. Финансовый центр активно сотрудничает с Денежно-кредитным управлением Сингапура для развития взаимовыгодного партнерства в сферах финтеха, зеленых финансов и исламского банкинга. Создание Казахско-сингапурского фонда прямых инвестиций в МФЦА может послужить платформой для финансирования совместных предприятий в обеих странах», – сказал Токаев.

В завершение форума состоялась церемония подписания коммерческих документов. Были подписаны:

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «Казпочта» и SingPost;

Декларация о запуске цифрового коридора между АО KTZ Express и Global DTC;

Меморандум о дальнейшем сотрудничестве между АО «НК «Қазақстан темір жолы», PSA KZ Pte Ltd, KPMC Ltd и G-trans Service.

Кроме того, на полях бизнес-форума были подписаны следующие документы:

Инвестиционное соглашение по Фонду Forebright Life Science Technology между Forebright Capital Asia Private Limited, АО Qazaqstan Investment Corporation и BGI Hong Kong Tech Co., Limited;

Соглашение между ТОО «Бирюк Алтын» и AlDigi Holdings Pte. Ltd.;

Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана» и Сингапурской производственной федерацией;

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО Caspian Group и China Regional Development and Planing Institute Co., Limited;

Меморандум о взаимопонимании между АО Caspian Group и KPMG Samjong Accounting Corp.;

Соглашение о сотрудничестве между ТОО Mandarin building, ТОО Singapore International School Kazakhstan и Kinder World International Group;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и компанией Nomadic Innovation Hub;

Инвестиционное соглашение между Nomadic Innovation Hub и Clockster;

Инвестиционное соглашение между Nomadic Innovation Hub и рекрутинговой платформой Snap hunt.

Подписанные документы

В рамках государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Сингапур были подписаны следующие межгосударственные и межведомственные документы: