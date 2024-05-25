Президент Туркменистана принял Премьер-министра Республики Казахстан

24 мая 2024 г, Президент Сердар Бердымухамедов принял Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова, прибывшего в Туркменистан для участия в очередном заседании Совета глав правительств СНГ.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений.

Подчёркивалось, что Туркменистан и Казахстан конструктивно взаимодействуют в рамках авторитетных международных и региональных организаций, таких, как ООН, ОБСЕ, ОЭС, а также СНГ.

Особый акцент был сделан на заинтересованности Туркменистана в развитии торгово-экономических отношений по широкому спектру направлений.

Товарооборот между двумя странами за год вырос на 28% и составил $563 млн. По итогам трех месяцев текущего года взаимная торговля составила $105 млн.

Обсуждены вопросы сотрудничества в газовой сфере, а также реализации совместных казахско-туркменских проектов в области сельского хозяйства.

Одним из ключевых векторов сотрудничества был обозначен транспортно-логистический сектор. Подчёркивалось, что выгодное географическое расположение Туркменистана и Казахстана создаёт благоприятные условия для реализации перспективных совместных проектов в данной области.

Конкретные результаты эффективного сотрудничества демонстрирует строительство железной дороги Казахстан–Туркменистан–Иран. Туркмено-казахстанская кооперация в транспортном сегменте сегодня становится локомотивом развития Центральной Азии и сопредельных регионов, важнейшим фактором экономической интеграции и партнёрства по линиям Север–Юг и Восток–Запад.

Наряду с этим большое значение придаётся укреплению двусторонних культурно-гуманитарных связей.

В этой связи подчёркивалось, что 300-летие со дня рождения великого мыслителя и туркменского классика Махтумкули Фраги широко отмечается как в Туркменистане, так и за рубежом, в том числе в Казахстане.

Говоря о недавно открывшемся в Ашхабаде новом культурно-парковом комплексе «Magtymguly Pyragy», Премьер-министр Республики Казахстан отметил, что установление здесь памятника выдающемуся казахскому народному музыканту и композитору Курмангазы Сагырбайулы является ярким символом дружбы и братства двух народов, а также динамично развивающихся культурных связей.

Премьер-министр Казахстан посетил Ашхабад для участия в заседании Совета Глав правительств государств-членов СНГ. ///nCa, 25 мая 2024 г.