Торгово-экономическое сотрудничество, гуманитарные и региональные связи – о чем говорили Президент Туркменистана и премьер-министр России на встрече в Ашхабаде?

В пятницу, 24 мая, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял Председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы в развитии широкого спектра сотрудничества, в том числе в экономической и гуманитарной сферах.

«Рост нашего торгово-экономического сотрудничества неуклонно продолжается. В первом квартале 2024 года он составил 22%. Это примерно 19 млрд рублей, чего, я считаю, недостаточно. Нам надо работать больше, чтобы наши отношения в инвестиционной, торгово-экономической, научно-технологической, культурно-гуманитарной сферах развивались», – сказал Мишустин в комментарии по итогам встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, передает ТАСС.

Мишустин рассказал, что обсудил с президентом Сердаром Бердымухамедовым гуманитарное сотрудничество, в том числе дальнейшее строительство в стране русскоязычных школ, открытие филиалов институтов, университетов, а также развитие региональных связей.

По словам премьера, в России учится больше 40 000 студентов из Туркменистана, из них 7 500 человек – на стипендии российского правительства.

Он также обратил внимание, что в этом году отмечается важная для Туркменистана дата – 300-летие со дня рождения поэта и философа Махтумкули Фраги. В России также будет проведен ряд торжественных мероприятий, посвященных туркменскому классику.

Мишустин упомянул и о других направлениях взаимодействия.

«Наше региональное сотрудничество очень сильно развивается. Многие регионы с Туркменистаном сотрудничают. Лидеры среди них – это Санкт-Петербург, Татарстан и Астраханская область», – добавил Председатель правительства РФ.

Кроме того, на встрече обсуждался план совместных мероприятий на следующий год. ///nCa, 24 мая 2024 г. (на основе репортажей ТАСС)