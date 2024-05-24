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Президент Туркменистана принял Премьер-министра Таджикистана

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24 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял Премьер-министра Таджикистана Кохир Расулзода, сообщает агентство «Ховар».

В ходе встречи Премьер-министр Таджикистана передал Президенту Туркменистана сердечный привет и наилучшие пожелания от Президента Республики Таджикистан  Эмомали Рахмона.

Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.

Стороны высказались за дальнейшее наращивание торгово-экономических связей и поддержание положительной динамики неуклонного роста. В этой связи была подчеркнута особая роль Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Отметив высокий уровень взаимного доверия и имеющийся большой потенциал сотрудничества между Таджикистаном и Туркменистаном, стороны высказались за дальнейшее поступательное развитие двусторонних отношений во всех направлениях, представляющих взаимный интерес сторон. ///nCa, 24 мая 2024 г.

 

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