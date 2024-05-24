На полях научной энергетической конференции в Туркменистане состоятся сессии ООН и Общества инженеров-нефтяников

Международная научная конференция “Энергетические перспективы, новые технологии и экологические аспекты разработки углеводородных месторождений” (TESC 2024) состоится 5-6 июня 2024 года в городе Аркадаг, Туркменистан. Конференция организована государственными концернами “Туркменгаз” и “Туркменнебит”, Государственной корпорацией “Туркменгеология” в сотрудничестве с Turkmen-Forum и британской компанией GaffneyCline. Это важное мероприятие состоится во Всемирный день окружающей среды, что подчеркивает исключительную важность дискуссий для защиты планеты.

Как сообщают организаторы, в рамках программы конференции состоится сессия ООН, посвященная энергетическим связям и торговле в интересах региональной безопасности.

Сессия под названием “Повышение энергетической безопасности и устойчивости энергетических систем за счет подключения к энергосистеме и торговли” осветит актуальность укрепления региональных энергетических связей и торгового сотрудничества. Подчеркивая жизненно важную роль сотрудничества в повышении устойчивости энергетических систем и обеспечении энергетической безопасности во всей Центральной Азии, участники сессии поговорят о важности инициатив, направленных на содействие расширению взаимосвязанности и торговли в регионе.

Программа ЕЭК ООН и ЭСКАТО по энергетическому соединению в Центральной Азии и на Кавказе является координационным центром, охватывающим различные проекты, направленные на развитие энергетической инфраструктуры и содействие трансграничной торговле энергоресурсами. Эти усилия направлены на содействие стабильности и устойчивому развитию энергетического сектора.

Список участников дискуссии включает:

Владимир Валетка – Экономист, сотрудник по координации развития, Офис Постоянного Координатора ООН в Туркменистане

Надежда Хамракулова — сотрудник по экономическим вопросам, Европейская экономическая комиссия ООН.

Анна Лобанова – Специалист по энергетическим связям, ЭСКАТО

Хамидилла Шамсиев – Директор Центрального диспетчерского центра Энергия, Узбекистан

Артур Андрисяк – Страновой директор Постоянного представительства АБР в Туркменистане

Также на полях конференции состоится специальная сессия SPE (Общество инженеров-нефтяников): «Утилизация CO2 и диоксида серы и добыча углеводородных ресурсов».

Эксперты в этой области представят передовые исследования и практические приложения, которые продемонстрируют, как эти газы могут быть эффективно использованы снижения воздействия на окружающую среду. Участники получат ценную информацию о последних достижениях и передовой практике в области устойчивой добычи углеводородов.

На сессии выступят:

Алексей Борисенко – Региональный директор SPE Россия и Каспий (Общество инженеров-нефтяников)

Алина Череповицына – Заведующая лабораторией, старший научный сотрудник Института экономических проблем им. Г. П. Лузина Российской академии наук

Нина Сламихина – Главный специалист по охране окружающей среды, Союз Специалистов Промышленной и Экологической Безопасности (Россия)

Надежда Шевелева – Руководитель проекта по климату и устойчивому развитию, ССПЭБ в Казахстане

Зарегистрироваться на международную научную конференцию “Энергетические перспективы, новые технологии и экологические аспекты разработки углеводородных месторождений” и узнать подробнее о программе можно здесь:

https://ogt-turkmenistan.com/ru

///nCa, 24 мая 2024 г.