Беларусь высоко ценит дружественные отношения с Туркменистаном – премьер-министр Головченко

Беларусь высоко ценит дружественные отношения с Туркменистаном. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в пятницу, 24 мая 2024 года, в Ашхабаде.

“С момента обретения независимости взаимодействие Беларуси и Туркменистана строилось на принципах взаимного уважения и партнерства. Этому, в частности, способствовали многолетние теплые и доверительные отношения между лидерами двух государств”, – сказал Роман Головченко.

Как подчеркнул Премьер-министр, страны эффективно сотрудничают и оказывают поддержку друг другу в рамках международных организаций.

В постпандемийный период постепенно восстанавливается взаимодействие в гуманитарной сфере, прежде всего в сфере образования, спорта и культуры.

Роман Головченко поблагодарил руководство Туркменистана за доверие в деле обучения туркменских студентов в Беларуси и выразил заинтересованность в восстановлении практики обучения в Беларуси специалистов, востребованных в экономике Туркменистана, в доковидных масштабах.

Глава Правительства также подчеркнул, что у Беларуси и Туркменистана имеется целый ряд направлений, эффективное взаимодействие в которых представляет обоюдный интерес.

“Это прежде всего сельскохозяйственная, промышленная, строительная и транспортная сферы. Белорусская сторона подтверждает свою заинтересованность в динамичном развитии отношений с Туркменистаном и готова предпринимать конкретные практические шаги по поиску взаимоприемлемых решений и развязок любых вопросов, препятствующих продолжению дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества”, – подчеркнул он.

Премьер-министр отметил, что Беларусь настроена на конструктивный диалог и готова к углублению сотрудничества в интересах двух стран и их народов. ///nCa, 24 мая 2024 г. (по материалам пресс-службы Исполнительного комитета СНГ)