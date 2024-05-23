В Ашхабаде стартовала Неделя турецкой кухни

Как говорится, доказательство – в пудинге. Именно так и было в среду вечером.

Неделя турецкой кухни началась, конечно же, с блюд турецкой кухни.

22 мая 2024 года посол Турции Ахмет Демирок устроил прием в Ашхабаде по случаю начала Недели турецкой кухни, которая пройдет с 21 по 27 мая 2024 года.

Ни за один прием, ни за неделю, ни за год невозможно полностью ознакомиться с турецкой кухней. Если мы начнем описывать все рецепты турецкой кухни, потребуется сборник размером с Британскую энциклопедию.

Это целая вселенная, и она продолжает расширяться. Существуют бесконечное разнообразие видов хлеба, невероятные варианты и сочетания супов, отдельная категория пельменей. Множество видов турецкого барбекю и гриля не знают границ. И давайте не будем забывать о сладостях турецкой кухни. И на столе, несомненно, присутствует блюдо с сыром и оливками.

Посол Ахмет Демирок выступил с речью перед началом трапезы:

Уважаемые гости,

Я хотел бы поприветствовать вас на этом специальном мероприятии, которое мы организуем в рамках Недели турецкой кухни.

Уважаемые гости,

Третий год подряд Неделя турецкой кухни знакомит широкую аудиторию по всему миру с богатой гастрономической культурой Турции. На этой неделе турецкие дипломатические представительства организуют специальные мероприятия как в Турции, так и за рубежом.

Первая леди Эмине Эрдоган запустила этот проект, чтобы познакомить мировую аудиторию с богатством турецкой кухни, и под ее руководством была опубликована книга по гастрономии под названием “Турецкая кухня с рецептами, не подверженными влиянию времени”.

Эта книга привлекает внимание к знаменитой турецкой кухне и ее безотходным, экологичным и устойчивым характеристикам.

В дополнение к обсуждению полезных для здоровья методов хранения и приготовления, используемых в турецкой гастрономии, книга предназначена для того, чтобы зафиксировать многовековые традиционные рецепты в их первоначальном виде и сделать их доступными для будущих поколений.

Турецкая кухня, унаследовавшая имперское наследие, включает в себя бесчисленные блюда с обширной территории, простирающейся от Кавказа до Балкан, от Ближнего Востока до Эгейского моря, от Черного моря до Средиземного моря; она сочетает их с собственной культурой и вкусом в уникальных рецептах.

Турецкая кухня древняя, но неподвластная времени. Она сформировалась под влиянием бесчисленных цивилизаций, таких как сельджуки и османы.

Это одна из самых богатых кухонь в мире, которая готовится по традиционным рецептам из местных продуктов практически в каждом регионе страны.

Турецкая кухня способствует здоровому и сбалансированному питанию благодаря богатому биологическому разнообразию, высококачественным натуральным продуктам и различным технологиям хранения и приготовления.

Турецкая кухня, в основе которой лежит широкий ассортимент овощей и фруктов, которые можно подавать к столу, включает в себя множество вегетарианских и веганских блюд.

Турецкая кухня, естественно, не содержит отходов. Каждый компонент каждого продукта используется и не выбрасывается впустую.

Превращение потенциальных пищевых отходов в съедобные деликатесы, такие как уксус и маринованные огурцы, раскрывает гастрономическую традицию, которая сохраняет биоразнообразие и является экологически устойчивой.

Турецкая кухня также выделяется своей культурной устойчивостью.

В ней представлены ритуалы приема пищи и питья, основанные на чувстве единства и солидарности.

Столы, за которыми собирается вся семья и гости принимаются как гости Божьи, объединяют людей всех возрастов, условий жизни и социальных классов, играя важную роль в социальной сплоченности.

Традиционные столы – это одно из проявлений щедрости турецкого народа, его любви делиться и солидарности.

Дорогие гости,

сегодня мы хотели бы познакомить вас с блюдами эгейской кухни.

Позвольте мне вкратце рассказать вам об эгейском побережье Турции.

Западное побережье Турции, простирающееся от северной части Эгейского моря до Даламана, славится удивительными пейзажами, безупречными пляжами, множеством объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, пешеходными маршрутами и красивыми деревнями.

Он известен своими многовековыми оливковыми деревьями и оливковым маслом, которое является секретом долголетия. В этом регионе оливковые сады тянутся вдоль дороги от Чанаккале до Муглы, демонстрируя культурное наследие региона.

В регионе Измир и Милас выделяются как две остановки “Маршрута оливкового дерева”, который зарегистрирован Советом Европы.

Находки в древнем Клазоменае в Урле, где находится старейшая в Анатолии мастерская по производству оливкового масла, свидетельствуют о 2600-летней истории методов обработки оливок, которые используются и по сей день.

Я настоятельно рекомендую вам отправиться на экскурсию по эгейскому побережью Турции, если вы еще этого не сделали, и вы обнаружите множество скрытых жемчужин, таких как нетронутые бухты с кристально чистой водой.

Этот регион предлагает множество увлекательных развлечений, таких как велоспорт, виндсерфинг, пешие походы, дайвинг, велнес-услуги, blue voyage, термальные источники, не говоря уже о гастрономии.

На эгейском побережье Турции есть все, будь то роскошные изысканные блюда или отдых без излишеств в приморской деревне.

Эгейский регион Турция – это необыкновенное место, где можно попробовать вкусное оливковое масло и полюбоваться окружающими виноградниками. Природа создает условия для изысканных вкусов.

Эгейская кухня славится легкими и полезными блюдами, приготовленными из трав, овощей, рыбы, морепродуктов и оливкового масла местного производства.

На самом деле, это прекрасный пример средиземноморской диеты, которая в 2010 году была признана ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества.

Она экологична, поскольку включает в себя множество веганских и вегетарианских блюд. Она экологически безопасна, поскольку не содержит отходов и содержит ингредиенты местного производства.

В последние годы в регионе открылись рестораны, где повара-новаторы творят кулинарные чудеса, доставляя продукты, выращенные на близлежащих полях, прямо к столам благодаря экологически чистым методам производства.

В путеводителе Мишлен есть рестораны с зеленой звездой, отмечающие рестораны, которые являются лидерами в области экологически чистой гастрономии.

Сегодня мы предложим вам несколько деликатесов региона на ваш вкус.

Эгейское меню, представленное на международных мероприятиях в рамках Недели турецкой кухни, состоит из рецептов, символизирующих изобилие региона, где издавна особое внимание уделялось здоровому питанию в средиземноморском стиле.

В меню представлены оливки и сыры по-эгейски, суп тархана, мюцвер, ассорти из закусок по-эгейски, гезлеме со шпинатом, фрикадельки по-измирски и десерт из инжира с мороженым из мастики.

Прежде чем завершить свое выступление, я хотел бы выразить нашу особую благодарность компании “МАДО” за их щедрое спонсорство и поддержку в приготовлении этого изысканного ассортимента турецких блюд.

И последнее, но не менее важное: я также хотел бы поблагодарить наших сотрудников за их усердную работу и преданность делу проведения этого особого мероприятия.

Как я уже говорил, в турецкой культуре гостей принимают как гостей Бога, вы сегодня самый ценный гость Бога, и мы очень рады вам.

Приятного аппетита. ///nCa, 23 мая 2024 г.

Несколько фотографий с мероприятия: