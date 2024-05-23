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Президент Туркменистана принял Генерального секретаря СНГ

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В среду, 22 мая, Президент Сердар Бердымухамедов принял Генерального секретаря Содружества Независимых Государств Сергея Лебедева, прибывшего в Ашхабад для участия в предстоящем очередном заседании Совета глав правительств СНГ, передает TDH

В ходе встречи Лебедев подчеркнул активную позицию и инициативный подход Туркменистана к укреплению экономических и гуманитарных связей в рамках Содружества с учётом современных реалий и перспектив.

Глава государства, констатировал, что сотрудничество на полях Содружества Независимых Государств выступает одним из приоритетных аспектов внешнеполитической стратегии нейтрального Туркменистана.

Как отмечалось, Туркменистан с учётом своего нейтрального статуса, и будучи ассоциированным членом СНГ, занимает инициативную позицию в вопросах взаимодействия на пространстве Содружества, активно участвует в экономических и культурно-гуманитарных программах.

В число основных направлений совместной деятельности входят использование имеющихся возможностей в сферах экономики и торговли, энергетики, транспорта, связи и телекоммуникаций, укрепление отношений в научно-образовательной, культурной и спортивной областях.

В этом контексте Президент Туркменистана отметил, что в предстоящем заседании Совета глав правительств по инициативе Туркменистана предусматривается рассмотрение проекта Решения об объявлении Ашхабада Городом новых спортивных возможностей СНГ.

В свою очередь Генеральный секретарь СНГ отметил, что Ашхабад обладает всей необходимой инфраструктурой для организации на высоком уровне международных спортивных мероприятий и что страна стала центром спортивных соревнований мирового уровня.

В продолжение встречи подчёркивалось, что в условиях изменения климата, с которым столкнулось человечество, целесообразным является активизация усилий в решении вопросов охраны окружающей среды, включая развитие «зелёных» технологий.

Отметив, что Туркменистан намерен и впредь всемерно укреплять этот конструктивный диалог для достижения положительных результатов, Президент Сердар Бердымухамедов поблагодарил Генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева и всех членов Исполнительного комитета Содружества за проделанную совместную работу. ///nCa, 23 мая 2024 г.

 

 

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