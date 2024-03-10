Истина для дипломата. Часть 5 – Анталийский форум: победа будет за дипломатией

Д-р Бегенч Караев

«Задача и суть дипломатии – проведение переговоров, поиск точек соприкосновения, возведение прочных мостов взаимодействия. Именно на это и направлены усилия Туркменистана».

Из выступления Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВА на третьем Анталийском дипломатическом форуме (г.Анталья, 1 марта 2024 года)

Символично, что Анталья расположена на южном конце западного побережья Турции, на другом конце которого – «на верху» по карте, почти на стыке Мраморного и Эгейского морей, возвышается портовый город Чанаккале. Легендарная история Чанаккале овеяна героической победой над иностранными агрессорами турецкой армии во главе Мустафа Кемалем – будущим Ататюрком – отцом нации,.

Битва при Чанаккале составила основное содержание масштабной Дарданелльской операции в ходе Первой мировой войны. Крупнейшее сражение продлилось с 19 февраля 1915 по 9 января 1916 года и завершилось полным поражением англичан. До этого финального события Уинстон Черчилль – инициатор и главный идеолог вторжения, будучи тогда Первым лордом Адмиралтейства, буквально рвался в бой. Он, видимо, был охвачен страстью ухватиться за античной славой ахейцев, предавших огню древнюю Трою. Это упоминание не случайно, ибо Чанаккале располагается на месте легендарных событий античного мира, описанных в бессмертной поэме Гомера «Илиада».

Как известно, уроженец Померании Генрих Шлиман, в молодости принявший российское подданство, прославился на весь мир открытием Трои полтора века назад. Так называемый «клад царя Приама», обнаруженный Шлиманом 31 мая 1873 года составил около 8000 предметов периода Трои II. Обнаружение впоследствии в седьмом слое холма Гиссарлык останков настоящей Трои, описанной в «Илиаде» стало не только мировой сенсацией, но и создал новую версию появления на этих землях народа – основателя Трои под названием “турша”. На это название древнейшего народа указывали иероглифы египетской стеллы времён Рамзеса III. Считается также, что предположительными синонимами этого названия являются слова «тирсены» и «тиррены», которые, кстати, весьма созвучны с нынешним термином «тюрки». Одним из подтверждений этому является то, что известный американский археолог и антрополог Д.Энтони связывает историю возникновения Трои с первой волной заселения Анатолии поселенцами из географического Востока.

Сегодня памятник знаменитому Троянскому коню является украшением города-порта Чанаккале, расположенного на месте эпических сражений, описанных в произведении «Илиада» Гомера. Как известно, троянцы фактически поклонялись этому прекрасному творению природы и воспитаннику человека, также они ежегодно проводили сакральный праздник, посвященный боевому коню. Тут не лишне вспомнить, что конь является священным животным и для туркменского народа, и поэтому не случайно занимает центральное место в гербе Туркменистана.

Анталья в отличие от Чанаккале славится великолепными курортами и развлекательно-туристическими центрами у прекрасной акватории Средиземноморского побережья с мягким климатом, являясь тем самым своеобразным символом естественного покоя и природной безмятежности. Тут хочется сказать, что все человечество сегодня как бы искренне желает такого же покоя, как в изумительной Анталье.

Третий Анталийский форум по своей масштабности и представительским уровнем сегодня начинает затмевать традиционно проводимые ежегодно в ряде европейских центрах глобальные форумы, опыт которых измеряется десятилетиями. В нынешнем крупнейшем дипломатическом форуме, прошедшем под девизом «Эффективная дипломатия ради мира и порядка» приняли участие порядка 20 лидеров стран, 90 министров, 80 представителей международных организаций, дипломаты, представители деловых и академических кругов, студенты — всего более 4 тыс. гостей.

На открытии глобального форума мировой дипломатии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который накануне – 26 февраля отметил свое 70-летие, констатировал крах существующего международного порядка, однако заверил, что преодолеть кризис и достичь мира все-таки можно посредством дипломатии. «Человечество переживает действительно болезненный период, наполненный кризисами, – заявил на открытии форума президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, – XXI век, который, как мы надеялись, станет веком процветания, спокойствия, свободы, вопреки всем ожиданиям постепенно превращается в эпоху кризисов».

По словам турецкого лидера, задача форума в этом году — дать шанс дипломатии в качестве средства урегулирования международных и региональных конфликтов. При этом президент Эрдоган добавил: Турция «не может позволить себе роскошь» наблюдать за кризисами со стороны, не пытаясь внести свой вклад в деэскалацию.

Концептуально новые идеи представил в своем выступлении Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на третьем Анталийском дипломатическом форуме, которые были нацелены на стабилизацию современного миропорядка. В содержании выступления были явно очерчены ключевые факторы, которые обусловлены возросшим потенциалом молодых государств мира с переходящей экономикой. В данном контексте туркменский Лидер также особо акцентировал внимание на институте нейтралитета на примере внешнеполитической деятельности Туркменистана.

В частности, Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул: «Современный мир не похож на тот, что был пару десятков лет назад. Он стал довольно сложным, многомерным, в нём наметился ряд параллельных тенденций, и одна из них – повышение влияния стран с переходной экономикой. Эти страны обладают большим демографическим, научно-производственным и ресурсным потенциалом, а зачастую – географически обусловленной возможностью, благодаря которым, наряду с другими факторами, им отводится большая роль как одного из передовиков мировой экономики, провайдеров политического, социального и гуманитарного развития». Особо актуальным, по факту новым видением роли субъектов политики и дипломатии в глобальных процессах звучат слова уважаемого Аркадага о том, что «страны с переходной экономикой должны придать импульс устойчивому во многом, но требующему перестройки мироустройству, вводить в неё новые принципы и задачи».

Еще одна ключевая идея туркменского Лидера связана с активизацией межгосударственного взаимодействия при тесной координации с международными структурами, особенно с ООН и его учреждениями. Это означает формирование нового вектора на «игровом поле» мировой геополитики, в частности, связанного с заметной активизацией относительно молодых участников Сообщества Наций.

В этой связи, Лидер Туркменского народа обратил особое внимание на необходимость активного выполнения функций «международными организациями, специализированными агентствами Организации Объединённых Наций», подчёркивая важность задействования ими потенциала в исполнении посреднической функции в таких направлениях, как организация прямых переговоров с правительствами, внедрение и продвижение международных партнёрских программ. Данный тезис также является своеобразным выражением твердого кредо туркменской стороны относительно поддержки фундаментальной роли ООН как основополагающего института современной системы международных отношений.

К слову необходимо добавить, что процесс формирования относительно новых – по сравнению ООН и другими организациями, – структур наподобие BRICS, Организация Тюркских Государств и других, дополняется появлением действенных платформ на инициативных началах. В частности, Лидер туркменского народа в своем выступлении подчеркнул: «Недавно Туркменистан, придерживаясь такой позиции, выдвинул инициативу о создании Группы друзей нейтралитета на площадке Организации Объединённых Наций. К этой идее уже присоединились десятки стран, что, уверен, является продуманным решением. Сама позиция заключается в осознании многозначного характера нейтралитета и возможностей для построения мирного и безопасного будущего».

Процессы агрегации центров консолидации усилий международного сообщества, скоординированных с ООН, идет также и по геополитическим координатам «Запад-Восток» и «Север-Юг». Таким образом, появляются пока не сильно заметные конфигурации, призванные в определенной степени компенсировать энтропийные последствия дезорганизации пост-биполярного мира и европо-центристского лидерства.

Как заметил в этой связи бывший дипломат и аналитик, советник и спичрайтер Сената США, ныне лектор Колумбийского университета д-р Стюарт Готлиб (Stuart Gottlieb) в своей статье для авторитетного журнала The National Interest, «западные лидеры должны делать больше для устранения многомерных угроз современному мировому порядку. Прежде всего, они должны начать смотреть на мир глазами других». Это особенно важно, когда стереотипные для жителей Запада так называемые «универсальные ценности» воспринимаются несколько иначе представителями других цивилизационных традиций, особенно на Ближнем Востоке и регионах Азии. Точнее, распространение либеральных идей воспринимается ими как «действия западных стран по продвижению своих собственных интересов».

«Уважение к точкам зрения других, возможно, не продвинет «глобальный либерализм» (по крайней мере, в краткосрочной перспективе), – отмечает Готлиб, – но оно может привести к значительному мирному и продуктивному сосуществованию, в том числе через глобальные институты более скромного масштаба и охвата».

Не являются исключением на этом фоне и идеи и предложения, выдвигаемые лидерами Центральной Азии. В этой связи, настоящим призывом к мировой общественности стали слова уважаемого Аркадага обращенные к участникам Анталийского форума: «Следует содействовать Организации Объединённых Наций в выполнении заложенной её основателями главной миссии – обеспечение всеобщего мира, равноправного сотрудничества и развития. Это не просто наш моральный долг, а напрямую сопряжено с нашей ответственностью реально и объективно оценивать риски и угрозы, возникающие сегодня в мире».

Раздумья по итогам Анталийского форума служат основой для многих умозрительных и весьма сюрреалистических картин современного мира и футуристических гипотез относительно дальнейшего развития событий в глобальной геополитике.

В частности, весьма интересным является современное представление сценария и участников Троянской войны, а также гипотетическую диспозицию противостояния сторон. Например, если Елена была супругой спартанского царя Менелая, то где сегодня находится предположительная Спарта? Кто или что является «Менелаем»? Если презиравший традиционные семейные устои сын царя Приама Парис соблазнил Елену либеральными повадками, то какому современному сообществу приготовлена участь Трои?

А если учесть возможности военно-морских сил начала третьего тысячелетия, то Атлантика по свои масштабам может являться не больше чем античным заливом. Тогда, кому угрожает аналогия судьбы с появлением «ахейского флота» у стен Трои и где расположена эта предполагаемая Троя? Являются ли «непробиваемые» супер-танки подобием того же божественного Ахилла, но с «ахиллесовой пятой»?

Бессмертие эпических легенд у всех народов мира заключается в том, что все они напоминают нам о незыблемости вечных ценностей человечества. При этом красная нить повествования прокладывает себе путь сквозь нерушимые законы истории и принципы геополитики. Суть дипломатии при этом можно выразить древнейшей поговоркой туркмен: «Süleýman bolsaň hem, mura gulak goý!» (Послушай и муравья, если ты даже и царь Соломон!). Это означает, что на арене мировой политики отводится одинаково достойное место и малым и большим, и слабым и сильным.

Об этом свидетельствуют истории гибели великих властителей и крушений империй: смерть наглого Кира от рук царицы массагетов Тумариса, разрушение Рима от нашествия германцев, а также – Византии от туркменов, Хорезма от монголов и т.д. Наконец, стоит вспомнить непокоренных великими империями гордых афганцев, будь они моджахедами или талибами.

Но это уже другая история.

Доктор Бегенч Караев занимается проблемами философии права и политики. Он является автором ряда учебников и монографий, в том числе “Политический анализ и стратегическое планирование”, “Политический анализ: проблемы теории и методологии: (опыт изучения современного центральноазиатского общества)” и “Традиционное и современное в политической жизни центральноазиатского общества (опыт политического анализ)”.

///nCa, 10 марта 2024 г.