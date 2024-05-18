Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на церемонии открытия памятника поэту-классику Махтумкули Фраги и культурно-паркового комплекса

Дорогие соотечественники!

Уважаемые участники торжества!

Сегодня туркменский народ отмечает большой праздник.

В прекрасном уголке нашей столицы Ашхабада, в предгорьях Копетдага, мы принимаем участие в церемонии открытия великолепного монумента великому сыну туркмен, выдающемуся мыслителю Востока Махтумкули Фраги и культурно-паркового комплекса, носящего имя поэта-классика. Сердечно поздравляю всех вас с этим торжеством по случаю 300-летия со дня рождения поэта-классика, проводимом на международном уровне в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

Дорогие соотечественники!

Уважаемые участники торжества!

В нашей стране 2024 год объявлен годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

Национальный Лидер туркменского народа Герой-Аркадаг инициировал проведение на высоком уровне празднования 300-летия со дня рождения великого мыслителя Махтумкули Фраги, популяризацию в мире произведений поэта, ставших общечеловеческой ценностью.

Уважаемый Аркадаг в своём стихотворении «Кладезь разума Махтумкули Фраги», воспевая богатое творчество поэта-мыслителя, ещё больше превознёс его честь и авторитет. Каждое слово, каждая строка этого стихотворения имеет очень глубокий смысл.

«Путь поэта изначально как таинствен, так и прост,

Торжественно заступает он на свой бессменный пост.

У подножья Копетдага встал сегодня во весь рост

Его Высочество Махтумкули Фраги».

Эти слова Героя-Аркадага служат символом особого почитания литературного наследия Махтумкули Фраги.

Строительство культурно-паркового комплекса «Magtymguly Pyragy» неразрывно связано с мудрыми идеями Национального Лидера туркменского народа. Мечты поэта-мыслителя о государственности, независимости, единстве сбылись в нынешнюю счастливую эпоху.

Это находит наглядное отражение в стихотворении Махтумкули Фраги «Будущее Туркмении»:

«Единой семьёй живут племена,

Для тоя расстелена скатерть одна,

Высокая доля Отчизне дана,

И тает гранит пред войсками Туркмении».

Уважаемые участники торжества!

Произведения великого мыслителя пробуждают в каждом гражданине страны любовь к родному народу, любимой Отчизне, мощному государству. Содействуют воспитанию у наших поколений высокой нравственности с тем, чтобы они выросли образованной молодёжью, профессионалами своего дела, достойными творить благие дела для страны и народа, всего человечества.

Известные туркменские и зарубежные поэты и прозаики, учёные, литературоведы, художники, мастера декоративно-прикладного искусства, бахши-музыканты создали образцовые произведения, посвящённые великому поэту. Эти произведения обрели огромное значение в изучении и широкой популяризации в народе богатого литературного наследия мудрого поэта.

В целях награждения граждан нашей страны и иностранных граждан за большие заслуги в бережном сохранении, изучении и популяризации богатого и бесценного литературного наследия великого мастера учреждена юбилейная медаль Туркменистана «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna». Этой медали, а также Международной премии имени Махтумкули будут удостоены многочисленные соотечественники и иностранные граждане.

Дорогие соотечественники!

Уважаемые участники торжества!

Туркменский народ – народ, создавший на протяжении тысяч лет своей истории духовные и культурные ценности, оказавшие огромное влияние на развитие человечества.

Произведения поэта навсегда вошли в общечеловеческую сокровищницу мировой литературы.

Выдающиеся произведения ­мастера слова народ учил наизусть. Наши бахши-музыканты, создав песни на его глубоко ­содержательные стихотворения, донесли их до наших дней.

Именно поэтому праздник туркменского поэта-классика сегодня широко отмечается на всей Земле.

Уважаемые участники торжества!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства осуществляются масштабные работы во имя дальнейшего повышения уровня жизни народа, социально-экономического развития Отчизны.

В столице и регионах страны продолжается широкомасштабное строительство современных зданий и объектов, современных дорог.

Открытие построенного по инициативе Героя-Аркадага в уникальном уголке прекрасной столицы культурно-паркового комплекса «Magtymguly Pyragy» является событием исторического значения.

В этом парковом комплексе установлены скульптуры зарубежных писателей-поэтов, что выступает ещё одним ярким символом торжества дружбы и ­братства в суверенном государстве, о котором мечтал Махтумкули Фраги.

Культурно-парковый комплекс «Magtymguly Pyragy» станет самым посещаемым местом граждан нашей страны и зарубежных гостей. Здесь при участии турк­менских и зарубежных поэтов и прозаиков регулярно будут проводиться вечера поэзии, творческие встречи, песенно-музыкальные выступления.

Этот парковый комплекс будет иметь большое значение в повышении творческого потенциала страны.

Уважаемые участники торжества!

Как вы знаете, до настоящего времени в ряде зарубежных государств установлены и устанавливаются памятники Махтумкули Фраги. Подобные благие дела ещё больше укрепляют мосты дружбы и братства между народами.

Осуществляемая в стране деятельность по глубокому изучению жизни и творчества поэта-мыслителя получила большую поддержку со стороны авторитетных международных организаций и стран мира. Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) 2024 год объявлен «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги». Коллекция рукописей Махтумкули Фраги внесена в реестр «Память мира» Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

В Список знаменательных дат совместного празднования Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры включено 300-летие со дня рождения поэта. Всё это – дань высокого уважения великому мас­теру слова туркменского народа.

Дорогие соотечественники!

Уважаемые участники торжества!

Ещё раз сердечно поздравляю вас с открытием великолепного памятника великому сыну туркменского народа, ­поэту всех времён Махтумкули Фраги и культурно-паркового комплекса!

Желаю всем крепкого здоровья, долголетия, счастливой жизни и больших успехов!

(Ашхабад, 17 мая 2024 года) ///TDH, 17 мая 2024 г.