В Туркменистане открылся парк Махтумкули Фраги, который несет в себе мощное послание миру

Репортаж nCa – Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова

Огромный парковый комплекс, посвященный Махтумкули Фраги, национальному поэту и философу Туркменистана, был открыт 17 мая 2024 года пышной церемонией во главе с президентом Сердаром Бердымухамедовым.

Идея создания парка принадлежала Национальному лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову, известному в народе как Аркадаг. Буклет, розданный гостям во время церемонии открытия парка, называется «Парк, созданный мудростью Аркадага».

В этом году исполняется 300 лет со дня рождения Махтумкули Фраги, и открытие парка является одним из мероприятий, которые проводятся в течение всего года в Туркменистане и многих дружественных странах мира, чтобы отдать дань уважения великому поэту и привлечь внимание к его посланию.

Парк расположен на южной окраине Ашхабада, у подножия горного массива Копетдаг, который отделяет Туркменистан от Ирана.

У входа в парк установлен памятник Сапармурату Туркменбаши, президенту-основателю Туркменистана. Это также отправная точка Тропы здоровья Туркменбаши, 23-километровой тропы, проходящей вдоль вершины горы в живописном месте.

Тропа была проложена по приказу первого президента Туркменистана, чтобы побудить людей вести здоровый образ жизни. Он часто прогуливался по тропе, подавая пример людям, особенно молодому поколению.

Это также популярное место для пикников.

Расположение парка Махтумкули в начальной точке “Тропы здоровья” не случайно. Это мощное послание людям во всем мире о том, что поддержание хорошего здоровья – это, по сути, ответственность каждого человека.

Конечно, государство, согласно своему социальному контракту с народом, обеспечивает своих граждан медицинскими и лечебно-профилактическими учреждениями. Тем не менее, соблюдение здорового образа жизни и участие в деятельности, полезной для здоровья, является обязанностью каждого человека как ответственного члена общества.

Еще одно важное послание, которое несет парк, заключается в том, что Туркменистан уважает героев других стран.

В парке Махтумкули установлены 24 статуи великих поэтов и философов со всего мира:

1. Саят-Нова (Арутюн Саядян), 1712-1795, Армения

2. Янка Купала, 1842-1982, Беларусь

3. Ду Фу, 712-770, Китай

4. Оноре де Бальзак, 1799-1850, Франция

5. Шота Руставели, 12 век, Грузия

6. Иоганн Вольфганг фон Гете, 1749-1832, Германия

7. Рабиндранат Тагор, 1861-1941, Индия

8. Ясунари Кавабата, 1899-1972, Япония

9. Раджа Али Хаджи, 1808-1873, Малайзия

10. Михай Эминеску, 1850-1899, Румыния

11. Сайидо Насафи, 1637-1711, Таджикистан

12. Уильям Шекспир, 1564-1616, Великобритания

13. Шандор Петефи, 1823-1849, Венгрия

14. Хафиз Ширази, 1325-1389, Иран

15. Данте Алигьери, 1265-1321, Италия

16. Курмангазы Сагырбаюлы, 1823-1896, Казахстан

17. Чингиз Айтматов, 1928-2008, Кыргызстан

18. Адам Мицкевич, 1798-1855, Польша

19. Федор Михайлович Достоевский, 1821-1881, Россия

20. Хуан Рамон Хименес, 1881-1958, Испания

21. Юнус Эмре, 1238-1321, Турция

22. Григорий Саввич Сковорода, 1722-1794, Украина

23. Лэнгстон Хьюз, 1901-1967, США

24. Алишер Навои, 1441-1501, Узбекистан

Туркменистан открыт для предложений других стран по установке памятника своему герою в парке Махтумкули.

Это послание всеобщей доброй воли и мира, пронизывающее всю политику и действия Туркменистана. Этот парк является еще одним доказательством того, что Туркменистан подкрепляет свои слова делами.

Церемония в пятницу вечером завершилась грандиозным лазерным шоу, показом беспилотников и фейерверком.

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Статуя Махтумкули Фраги в парке имеет высоту 60 метров. Она была создана заслуженным художником и мастером-скульптором Туркменистана Сарагтом Бабаевым. Высота постамента составляет 25 метров.

Российская компания «Возрождение» выступила генеральным подрядчиком паркового комплекса «Махтумкули Фраги».

Генеральный директор компании “Возрождение – Туркменистан” Александр Петров в беседе с журналистами рассказал, что партстроительстве парка в общей сложности использовано порядка 80 тысяч квадратных метров гранита.

«В основном использован серый гранит, который называется «Возрождение», месторождение так и называется «Возрождение», с этого карьера началась наша компания. Потом использовали красный гранит подножия Махтумкули с месторождение Калгуваара (прим. – Карелия, Балтийский регион), использовали черный гранит с месторождения Каменогорское (прим. – Ленинградская область) и Ала-Носкуа (Карелия)», – отметил Петров.

По его словам, всего было привезено порядка 80-100 вагонов гранитного камня.

Работа над проектом длилась полтора года и в его разработку были вовлечены российские архитекторы. /// nCa, 18 мая 2024 г.

Несколько фотографий с мероприятия: