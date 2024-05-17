Пустыни в Центральной Азии – Часть десятая

В последних двух частях этой серии мы полностью опубликовали исследовательскую работу профессора Павленко, которую он представил на Международной конференции “Холодные зимние пустыни” в рамках CADI (Центральноазиатской инициативы по пустыне), проходившей 2-3 декабря 2021 года в Ташкенте.

Цель состояла в том, чтобы подчеркнуть сложность работы ученых-пустыноведов. Когда они выходят на природу, они не просто играют с песком, хотя, безусловно, им это нравится. Их время проходит в условиях строгой дисциплины и в тяжелых условиях. Иногда на подготовку исследовательской работы уходит несколько лет работы.

Это последняя часть серии, и мы кратко упомянем о некоторых других докладах, представленных на той же конференции. При этом мы подчеркиваем широкий спектр задач, которые стоят перед исследователем пустынь.

Название статьи, представленной М.А. Грициной и Т.В. Абдурауповым из Института зоологии Академии наук Узбекистана и Н.В. Мармазинской из Зарафшанского национального природного парка, было довольно юмористическим: «Оценка конфликтной ситуации между бухарскими оленями (Cervus Hanglu) и местной популяции в Нижнеамударьинском биосферном заповеднике».

В начале статьи говорилось, что популяция бухарского оленя в Нижнеамударьинском государственном биосферном заповеднике увеличивается с каждым годом. Несмотря на то, что это было доказательством успеха природоохранной работы, естественных источников пищи было недостаточно для растущей популяции бухарских оленей. В результате они добывали пищу на посевах местных фермеров.

Среди предложенных ими рекомендаций была одна идея, которая звучит вполне разумно. По мнению ученых, посевные площади должны быть увеличены, а внешние полосы полей должны быть засеяны кормом, подходящим для оленей. Таким образом, олени были бы сыты, не нанося ущерба посевам, предназначенным для употребления в пищу человеком.

«Защита кошек в холодных зимних пустынях Туркменистана и Западного Казахстана» – так назывался доклад, представленный Татьяной Розен, Амановым Аразмуратом, Барашковой Анной, Дитерихом Тилем, Ходжамурадовым Ходжамурадом, Худайкулиевым Нурмухамметом, Каррыевой Ширин, Каченски Петрой, Менглиевым Шанязем, Мухашовым Актаном, Нурмухамбетовым Жаскайратом, Пестовым Марком, Потаевой Акнабат, Илья Смелянским Владимиром Терентьевм, Атамурат Вейисовым и Линнелл Джон Д. С. из Казахстана, Туркменистана, России и Норвегии. [16 авторов статьи!]

Они отметили, что холодные пустыни представляют собой уникальную в глобальном масштабе экосистему с довольно своеобразными сообществами, часто состоящими как из тропических, так и из умеренных видов. Например, в широком масштабе сообщество диких кошек насчитывает до семи видов, а именно: переднеазиатский леопард (Panthera pardus tulliana), каракал (Caracal caracal), евразийская рысь (Lynx lynx), манул (Otocolobus manul), азиатская дикая кошка (Felis lybica ornata), камышовая кошка (Felis chaus) и песчаный кот (Felis margarita) (Китченер и др., 2017).

Они отметили успех природоохранных мероприятий в охраняемых районах и обратились к соответствующим правительствам с призывом рассмотреть возможность увеличения размеров некоторых охраняемых районов.

В статье, озаглавленной “Оценка влияния пограничных ограждений на популяцию джейранов в Казахстане”(Дитрих Т., Пестов М.В., Нурмухамбетов Ж. Е. и Терентьев В. А.) ученые сообщили, что джейран (Gazella subgutturosa Güldenstädt, 1780) занесен в Красную книгу стран региона как сокращающийся или вид, находящийся под угрозой исчезновения, и МСОП обозначает джейранов как уязвимый вид.

Они обнаружили, что неблагоприятные природные условия создают проблемы для популяции джейранов. Исследователи не рекомендовали никаких конкретных шагов, а просто попросили власти обратить внимание на ситуацию.

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К сожалению, сообщество исследователей пустынь находится в состоянии застоя. Количество молодых людей, присоединяющихся к сообществу, недостаточно для того, чтобы справляться с растущими сложностями в изучении пустынь. Часть работы может быть поручена дронам, дистанционным датчикам, искусственному интеллекту и другим современным инструментам и технологиям, но ничто не заменит компетентного и опытного ученого-пустыноведа.

Вполне естественно, что талантливые люди (и немало не очень талантливых) стремятся к быстрой славе, популярности, гламуру и множеству материальных благ. Они пытаются найти свое счастье в социальных сетях, и из нескольких сотен тысяч только один достигает заветного места.

Властям необходимо придумать какой-то способ систематизировать известность и популярность ученых пустыни в социальных сетях, предоставив им профессиональные съемочные группы для показа своей рекламы о пустынях подписчикам на YouTube и Instagram. В конце концов, они могут предложить гораздо более захватывающий и искренний рассказ, чем заурядные инфлюенсеры, которые пытаются заработать на жизнь, продавая некачественную одежду и косметику и проявляя неуважение к другим.

Выражаем наше уважение ученым, изучающим пустыни в Центральной Азии и во всем мире. /// 17 мая 2024 г. [ОКОНЧАНИЕ]