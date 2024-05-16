ПРООН содействует улучшению системы экологического мониторинга в Туркменистане

Ашхабад, 14-15 мая 2024: В рамках совместного проекта ПРООН и Министерства охраны окружающей среды Туркменистана «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе», 14-15 мая 2024 г., в Ашхабаде проведен обучающий тренинг для специалистов лабораторий контроля загрязнения воздуха Службы экологического контроля и велаятских Управлений охраны окружающей среды Министерства охраны окружающей среды Туркменистана.

Целью проведения данного тренинга является изучение инспекторами и специалистами лабораторий контроля загрязнения атмосферы современными методами контроля выбросов автотранспорта с различным типом двигателя на базе новых приборов, закупленных проектом ПРООН и измерения содержания вредных газов в выхлопе автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.

В рамках тренинга проведены инструктаж по эксплуатации нового оборудования и практические занятия на базе лаборатории по контролю загрязнения воздуха Службы экологического контроля Министерства охраны окружающей среды Туркменистана.

Ожидается, что данный тренинг и дальнейшая усовершенствованная работа лабораторий Службы экологического контроля и велаятских Управлений охраны окружающей среды окажут поддержку в реализации основных целей Проекта ПРООН по сокращению выбросов парниковых газов и улучшении национальной системы экологического мониторинга.

По завершении тренинга всем участникам от ПРООН были выданы сертификаты о прохождении серии учебных тренингов по освоению новых приборов. ///ПРООН Туркменистан, 15 мая 2024 г.