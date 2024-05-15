В Сеуле отметили 300-летие Махтумкули Фраги

14 мая 2024 года в рамках празднования 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги Посольство Туркменистана в Республике Корея провело международную научную конференцию и выставку в здании администрации района Енсан в Сеуле.

В мероприятиях приняли участие руководители и сотрудники Секретариата Форума сотрудничества Центральная Азия – Республика Корея, главы дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Корея, исследователи, представители творческой интеллигенции, студенты, а также представители СМИ.

Посол Туркменистана в Республике Корея Бегенч Дурдыев в своем выступлении отметил, что в Туркменистане и за рубежом широко отмечается ряд мероприятий, посвященных 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги. Он также подчеркнул, что богатые произведения поэта стали бесценным достоянием мировой литературы и культуры.

Выступавшие отметили последовательное и плодотворное развитие культурно-гуманитарных связей между Туркменистаном и Республикой Корея. Было подчеркнуто, что литературное наследие поэта-классика Махтумкули Фраги, его произведения, призывающие к миру, патриотизму, согласию, доброжелательности и дружбе, служат на благо укрепления отношений между народами.

В завершение конференции участники посетили выставку картин, посвященную жизни и творчеству Махтумкули Фраги, где также были представлены публикации его работ, туркменская национальная одежда и изделия народных промыслов.

Особое место на выставке было отведено книгам, написанным Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Национальным лидером туркменского народа, председателем Халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Особый интерес у посетителей выставки вызвала книга Президента Туркменистана “Культура Аннау – из глубины тысячелетий”. ///nCa, 15 мая 2024 г. (совместно с Посольством Туркменистана в Корее).