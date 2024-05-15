Турция и Азербайджан достигли договоренности о транспортировке туркменского газа в Турцию

Достигнута договоренность о транспортировке природного газа из Туркменистана в Турцию через Азербайджан и Грузию, сообщил во вторник министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

Байрактар и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров приняли участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве в области природного газа между Турцией и Азербайджаном в Стамбуле.

Они подписали всеобъемлющее соглашение о расширении пропускной способности нескольких газопроводов.

По словам Байрактара, эта сделка позволит поставлять дополнительные объемы газа из Азербайджана и природного газа из Каспийского региона в Турцию и Европу к 2030 году, хотя точные объемы еще не объявлены.

Обе страны соединены несколькими трубопроводами. Газопровод Игдыр-Нахчыван, по которому газ будет поступать в Нахчыванскую автономную область Азербайджана, будет добавлен к трубопроводам, которые Турция и Азербайджан будут совместно разрабатывать.

Как заявил Байрактар, ожидается, что этой зимой природный газ будет подаваться на стратегическую территорию Нахчывана по трубопроводу Игдыр-Нахчыван после того, как линия вскоре будет введена в эксплуатацию.

Кроме того, сделка предусматривает обсуждения по расширению пропускной способности двух существующих трубопроводов: Южно-Кавказского трубопровода и Трансанатолийского газопровода (TANAP).

“Чтобы обеспечить больше поставок газа в Европу через Турцию, мы проведем совместные исследования по расширению соединительных мощностей в Болгарии и Греции, которые являются важными европейскими точками соединения”, – добавил Байрактар.

«Благодаря соглашению, которое мы подписали сегодня, наши отношения выходят на новый уровень в области природного газа. В этом соглашении много вопросов. В рамках этого соглашения мы предполагаем, что дополнительные объемы газа из азербайджанских ресурсов, и природный газ из каспийских ресурсов достигнут Турции к 2030 году, а часть природного газа достигнет Европы через Турцию», – уточнил он.

“Однако новый вопрос, важный вопрос, заключается в том, что в результате этого соглашения мы достигли соглашения о транспортировке природного газа из Туркменистана в Турцию через Азербайджан и Грузию”, – заявил Байрактар.

В начале марта Анкара и Ашхабад подписали меморандум о взаимопонимании и декларацию о намерениях по сотрудничеству в области природного газа, заложив основу для партнерства в углеводородном секторе и приблизив Турцию к превращению в крупный энергетический центр.

Джаббаров, в свою очередь, подчеркнул, что сотрудничество между Турцией и Азербайджаном внесет вклад в энергетическую безопасность Европы.

Он подчеркнул важность трубопровода Игдыр-Нахчыван, отметив, что поставки природного газа на автономную территорию повысят региональную энергетическую безопасность и будут способствовать сотрудничеству. ///Первоначально опубликовано Daily Sabah, 14 мая 2024 г. (https://www.dailysabah.com/business/energy/agreement-reached-on-transportation-of-turkmen-gas-to-turkiye)