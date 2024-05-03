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Казахстан пополнил Каспийское море 1 миллиардом кубометров паводковых вод

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Около 1 миллиарда кубометров воды направило министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана в Каспийское море.

Для этого используются 4 канала: Баксай, Нарын, Черная речка и Соколок. Суммарно эти каналы могут пропускать до 12 млн кубометров воды в сутки, сообщает министерство.

На каждом из каналов проведены очистительные, укрепительные и другие работы. К примеру, вдоль канала Соколок был вырыт дополнительный канал длиной 14,5 км, через который вода также направляется в Каспий.

«Мы также направляем воду из реки Жайык в лиманы. А вода из реки Ойыл, помимо лиманов, направляется в месторождения подземных вод для их подпитки. Ранее мы направили воду в озеро Балхаш, увеличив его уровень на 15 см, в Камыш-Самарские озера ЗКО, из Улытау в озера Кызылординской области, наполнили озера Акмолинской области. Перед нами одной из первостепенных задач стоит наполнение озер паводковой водой», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Следует отметить, что поднятие уровня воды в Каспийском море в результате сброса вод окажет позитивное влияние на экологию прибрежных каспийских стран.

Паводки в Казахстане стали следствием обильных весенних осадков. Из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны. Президента Касым-Жомарт Токаев назвал природную катастрофу самым крупным бедствием по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет. ///nCa, 3 мая 2024 г.

 

 

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