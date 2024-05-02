Президент Туркменистана и Национальный лидер туркменского народа поздравили известного дипломата Чинар Рустемову с юбилеем

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов адресовали поздравления Чинар Рустемовой по случаю ее 70-летия.

Чинар Рустемова – Герой Туркменистана, государственный деятель, заслуженный дипломат Туркменистана, кандидат философских наук, в настоящее время является Ответственным секретарём Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО.

«На протяжении многих лет Вы как искусный дипломат добросовестным, самоотверженным и безупречным трудом вносите значительный вклад в процветание и приумножение авторитета Родины на мировой арене, укрепляя отношения между Туркменистаном и зарубежными странами, основанные на дружбе, доброй воле и взаимной выгоде. Вы проявили себя как верный Отечеству и родному народу гражданин, умелый дипломат, профессионал, организатор и требовательный руководитель, который, прекрасно понимая вверенную миссию, выполняет её со всей ответственностью и наилучшим образом», – говорится в поздравлении Президента.

На должность Ответственного секретаря Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Рустемова была назначена в 2018 году. С 2013 по 2018 год дипломат занимала должность Посла Туркменистана в Китае (по совместительству в КНДР, Монголии и Вьетнаме). В 2021 году дипломат была награждена званием Герой Туркменистана. ///nCa, 2 мая 2024 г.