В Мары открылся новый Центр охраны здоровья матери и ребенка

В среду, 17 апреля, в Мары, административном центре Марыйского велаята, открылся Центр охраны здоровья матери и ребёнка.

Центр состоит из двух отдельных корпусов – для матерей и детей.

Корпус для оказания медицинской помощи женщинам рассчитан на 200 человек и включает в себя родильное отделение, отделение патологии беременных, гинекологическое отделение.

Детский корпус рассчитан на 260 человек. Здесь размещены отделения: патологии новорождённых, для детей раннего возраста, нефрологии, неврологии, детей школьного возраста, ревмокардиологии.

В каждом корпусе имеются свои приёмное, консультативно-диагностическое, анестезиолого-реанимационное отделения, клиническая лаборатория. В консультативно-диагностическом отделении установлено современное высокотехнологичное медицинское оборудование для УЗИ, кольпоскопического исследования, рентгенофлюорографии, электрокардиографии, эхокардиографии, электроэнцефалографии, фиброгастроскопии, компьютерной томографии.

Кроме того, в отделении имеются кабинеты физиотерапии и лечебной физкультуры, лаборатория.

Одним из основных отделений Центра охраны здоровья матери и ребёнка является родильное. Рассчитанное на 100 мест, оно состоит из 15 родильных палат.

При Центре создан учебный центр для повышения уровня образования семейных врачей, медицинских сестёр, специалистов узкого профиля.

В качестве подарка открывшемуся Центру были переданы специализированные автотранспортные средства.

В дар Центру Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова передал два гемодиализных аппарата «Dialog+» (искусственная почка) от известной компании-производителя «B. Braun» (ФРГ), позволяющих улучшить качество и увеличить продолжительность жизни пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, за счёт очищения крови. /// nCa, 18 апреля 2024 г. (фото – TDH)