Посол Туркменистана в Пакистане нанес визит вежливости премьер-министру Шехбазу Шарифу

В среду, 17 апреля 2024 года, Посол Туркменистана в Пакистане Атаджан Мовламов нанес визит вежливости премьер-министру Мухаммаду Шехбазу Шарифу.

Премьер-министр Шариф подчеркнул важность расширения двустороннего сотрудничества, особенно в области торговли, энергетики и региональных связей.

“Существует необходимость в укреплении двустороннего сотрудничества, особенно в области торговли, энергетики и связей. Необходимо расширять обмены на высоком уровне между двумя странами”, – сказал он.

В ходе встречи также была выделена тема взаимодействия в рамках региональных инициатив. Премьер-министр подчеркнул важность регулярных встреч представителей двусторонних институциональных механизмов.

Посол передал премьер-министру поздравления от имени руководства Туркменистана в связи с его переизбранием. Мовламов проинформировал пакистанскую сторону о различных текущих двусторонних мероприятиях.

Накануне президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового посла Пакистана в Туркменистане К.К. Ахсана Вагана. В ходе встречи особое внимание было уделено торгово-экономическим связям, имеющим большие перспективы, с учетом возросшего взаимного интереса и взаимодополняемости национальных экономик двух стран. ///nCa, 18 апреля 2024 г.