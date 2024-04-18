Новый коттеджный комплекс в Мары принял новоселов

В Мары состоялась церемония открытия I-й очереди коттеджного комплекса, возводимого вдоль автотрассы Мары–Ашхабад.

В эксплуатацию введены первые 59 двухэтажных коттеджа из запланированных 200.

Строительство нового жилого массива ведет частная туркменская компания «Ojar Aziýa».

В каждом коттедже имеются просторные комнаты, подвал, автогараж. Подведены наружные инженерные системы водо-, газо- и электроснабжения, телекоммуникации.

Также при каждом доме созданы условия для организации праздничных семейных мероприятий в духе обычаев и обрядов туркменского народа, приёма гостей, проведения свадеб, садака и других торжеств. /// nCa, 18 апреля 2024 г. [фото – TDH]