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Новый коттеджный комплекс в Мары принял новоселов

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В Мары состоялась церемония открытия I-й очереди коттеджного комплекса, возводимого вдоль автотрассы Мары–Ашхабад.

В эксплуатацию введены первые 59 двухэтажных коттеджа из запланированных 200.

Строительство нового жилого массива ведет частная туркменская компания «Ojar Aziýa».

В каждом коттедже имеются просторные комнаты, подвал, автогараж. Подведены наружные инженерные системы водо-, газо- и электроснабжения, телекоммуникации.

Также при каждом доме созданы условия для организации праздничных семейных мероприятий в духе обычаев и обрядов туркменского народа, приёма гостей, проведения свадеб, садака и других торжеств. /// nCa, 18 апреля 2024 г. [фото – TDH]

 

 

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