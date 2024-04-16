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В Туркменистане организован семинар по моделям государств-членов ЕС и IT- инструментам для механизмов контроля внутри территории страны, способствующие и обеспечивающие выявление трансграничных преступлений и/или незаконного пребывания иностранцев

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С 15 по 16 апреля, в городе Ашхабад Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10), финансируемая Европейским Союзом, совместно с Программой обеспечения правопорядка в Центральной Азии (LEICA) организовала семинар для сотрудников аналитических подразделений, ответственных за выявление рисков и расследование преступлений.

Данное программное мероприятие нацелено на ознакомление участников с моделями подразделений анализа рисков ЕС, занимающиеся разработкой профилей и индикаторов рисков.

Эксперты LEICA, Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел и Таможенной криминальной службы Литвы также представили IT- инструменты, используемые правоохранительными органами в сфере анализа информации, систему обмена информацией и модели сотрудничества между сотрудниками, осуществляющими контроль внутри территории страны, и следователями в области трансграничных преступлений.

Ожидается, что эксперты предложат рекомендации по разработке/укреплению аналитической деятельности правоохранительных органов, направленной на выявление и расследование трансграничных преступлений. ///БОМКА, 16 апреля 2024 г.

 

 

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