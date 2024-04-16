ПРООН продолжает оказывать поддержку Туркменистану в повышении энергоэффективности и развитии возобновляемых источников энергии

Мары, 11-12 апреля 2024 г.В рамках совместного проекта Программы Развития ООН и Министерства охраны окружающей среды Туркменистана «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе» 11-12 апреля 2024 года в г. Мары был проведен обучающий семинар «Изучение международного опыта по внедрению инновационных технологий по энергоэффективности в электроэнергетической отрасли».

В мероприятии приняли участие специалисты Министерства энергетики Туркменистана, преподаватели и студенты Государственного энергетического института Туркменистана (ГЭИТ, г.Мары), специалисты Научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» (ВИЭ) при ГЭИТ, а также специалисты и международные консультанты проекта ПРООН по устойчивым городам в Туркменистане.

Целью проведения обучающего семинара стало изучение международного опыта по внедрению инновационных технологий по энергоэффективности в электроэнергетической отрасли. В ходе презентаций была представлена выполненная совместно со специалистами Министерства энергетики, ГЭИТ и проекта ПРООН деятельность по реализации пилотных проектов по внедрению инновационных технологий по энергоэффективности, и развитию использования возобновляемых источников энергии.

Участники ознакомились с деятельностью проекта ПРООН «Устойчивые города» в области разработки нормативных правовых актов по энергоэффективности и ВИЭ, включая Национальную стратегию по развитию возобновляемой энергетики в Туркменистане до 2030 года, Закон Туркменистана «О возобновляемых источниках энергии» и новый Закон Туркменистана «Об энергоэффективности и энергосбережении». Дополнительно обсуждалась возможность сотрудничества между Государственным энергетическим институтом и проектом ПРООН по устойчивым городам в Туркменистане в области развития возобновляемой энергетики и энергоэффективности в стране.

«Семинар стал важной площадкой для обмена опытом и знаниями в области энергоэффективности и ВИЭ. Проект ПРООН по развитию «Устойчивых городов» уделяет особое внимание развитию возобновляемых источников энергии и внедрению современных энергоэффективных технологий в электроэнергетике Туркменистана, что позволит снизить выбросы парниковых газов и, тем самым, внести вклад в выполнение международных обязательств страны в рамках Парижского соглашения по изменению климата,» – отметил Батыр Баллыев, менеджер проекта ПРООН.

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Проект «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе», финансируемый Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и ПРООН, направлен на содействие развитию устойчивых городов и снижение негативных последствий роста городов в стране, таких как сокращение выбросов парниковых газов и загрязнение воздуха, внедрение сокращения потребления энергии, совершенствование экологического мониторинга и устойчивого управления отходами, развитие устойчивого транспорта в рамках усилий страны по достижению целей социально-экономического развития. ///ПРООН Туркменистан, 15 апреля 2024 г.