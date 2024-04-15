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Туркменистан примет участие в выставке TIBCO-2024 в Румынии и выставке Rest Tour Expo-2024 в Беларуси

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Туркменистан примет участие в международной выставке TIBCO-2024, которая пройдет в Бухаресте, Румыния, 16-19 апреля 2024 года.

Планируется представить продукцию и услуги из различных отраслей национальной экономики, а также частных производителей, что позволит открыть новые экспортные рынки и расширить торгово-экономические связи.

Туркменистан представит свои туристические продукты на выставке Rest Tour Expo-2024, которая пройдет в Минске, Беларусь, 18-20 апреля 2024 года.

В рамках выставки состоится несколько мероприятий и встреч, в которых примут участие профессионалы индустрии туризма из разных стран.

Участие представителей Туркменистана в выставке-ярмарке туристических услуг предоставит возможность продвигать свои туристические продукты, рекламировать новые туры, встретиться со старыми партнерами и установить новые деловые контакты. /// nCa, 15 апреля 2024 г.

 

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