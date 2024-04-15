Туркменистан и США провели ежегодные туркмено-американские политические консультации

14 апреля 2024 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялся очередной раунд ежегодных политических консультаций между Туркменистаном и США. В ходе переговоров туркменскую делегацию возглавил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, делегацию США заместитель помощника Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Джон Поммершайм.

На встрече стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития туркмено-американских отношений, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. В том числе стороны рассмотрели вопросы региональной и глобальной безопасности. Наряду с политическими вопросами, среди приоритетных направлений двустороннего сотрудничества были отмечены торгово-экономические связи, экология, культура, образование и гуманитарные вопросы. В связи с этим была отмечена значимость проведения ежемесячных встреч в Министерстве образования Туркменистана и утверждение дорожной карты в области образования. А также констатирована важность Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области образования, подтверждающий приверженность Туркменистана и США культурным и образовательным программам в рамках ключевых аспектов двусторонних отношений. Участники заседания также подтвердили свою поддержку многосторонней дипломатической платформы С5+1.

В ходе переговоров стороны подчеркнули, что решение экологических задач является важным фактором устойчивого социально-экономического развития. В этой области американская сторона приветствовала присоединение Туркменистана к Глобальному метановому обязательству.

Стороны сошлись во мнении, что установление межпарламентского сотрудничества позволит поддержать контакты и выработать согласованные подходы к решению актуальных вопросов.

В завершение встречи стороны отметили, что ежегодные двусторонние консультации являются положительно зарекомендовавшей себя платформой для дальнейшего укрепления туркмено-американского партнёрства. ///МИД Туркменистана, 14 апреля 2024 г.