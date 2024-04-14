ПРООН завершила серию семинаров по интеграции адаптации к изменению климата в водохозяйственное планирование

Ашхабад, 11 апреля 2024 г.: В рамках проекта «Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане», реализуемого Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда (ЗКФ) в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана, 8 – 9 апреля 2024г. был проведен заключительный семинар серии мероприятий по адаптации к изменению климата при водохозяйственном планировании.

Начавшись в июне 2023г., серия семинаров была организована в партнерстве с Научно-информационным центром Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (НИЦ МКВК) и Научно-информационным центром Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию (НИЦ МКУР) Международного фонда спасения Арала.

Цель данных мероприятий заключалась в информировании и повышении осведомленности целевой группы о комплексных рисках, связанных с изменением климата в Туркменистане. Семинары также были направлены на то, чтобы подчеркнуть важность интеграции адаптационных мер в управление водными ресурсами с учетом гендерных аспектов и интересов различных групп населения.

Целевая аудитория была сформирована представителями различных государственный органов и учреждений Туркменистана, включая Меджлис, Министерство охраны окружающей среды, Министерство Адалат, Министерство обороны, Министерство образования, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности, Государственный комитет водного хозяйства, Гидрометеорологическую службу, Государственный научно-исследовательский проектный институт «Туркменсувылымтаслама», Производственное объединение «Дашогузсувходжалык», Хякимлик г. Ашхабада, Государственный комитет по статистике, Институт Каспийского моря и др.

На протяжении всей серии мероприятий был затронут широкий спектр тем, кульминацией которых стало обсуждение инструментов адаптации к изменению климата для управления водными ресурсами и сельским хозяйством во время заключительного мероприятия, состоявшегося 8–9 апреля 2024 года.

Ведущие специалисты водного и сельскохозяйственного секторов представили меры по борьбе с засухой, пути повышения эффективности развития орошаемого земледелия в условиях изменения климата, основные направления развития возобновляемых источников энергии в улучшении водообеспеченности в условиях изменения климата, возможности геоинформационных систем в водном и сельском хозяйстве. Обсуждения также касались эксплуатационных аспектов и организационных основ ирригационных сооружений. Участники также были вовлечены в практические упражнения, в ходе которых были обобщены результаты проведенных мероприятий, и проведена оценка повышения уровня их знаний в области адаптации к изменению климата при водохозяйственном планировании.

Подводя итоги серии семинаров, д-р Динара Зиганшина, международный эксперт ПРООН и директор НИЦ МКВК отметила: «Адаптация к изменению климата зависит от взаимодействия с людьми. Таким образом, семинары ПРООН служат основой для эффективности всех будущих мер по адаптации в области управления водными ресурсами и сельским хозяйством. Участие одной и той же группы участников в серии семинаров обеспечило передачу огромного объема информации и знаний, которые останутся в институциональной памяти основных государственных структур и агентств. Мы надеемся, что ключевые обсуждения, которые мы провели в рамках этой серии, заложат основу для интеграции адаптации к изменению климата в повседневную работу и планирование лиц, принимающих решения. Этот проактивный подход позволит стране лучше подготовиться к решению проблем, связанных с неблагоприятными последствиями изменения климата”.

/// nCa, 14 April 2024 (in cooperation with UNDP Turkmenistan, 11 April 2024)

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