Общественная организация “Юный натуралист” и Совместная туркмено-турецкая школа объявляют конкурс поделок из вторсырья

В рамках празднования Международного дня без отходов Oбщественная организация “Юный натуралист” и Совместная туркмено-турецкая школа объявляют конкурс поделок из вторсырья!
Цель конкурса:
- Продемонстрировать возможности повторного использования материалов.
- Повысить осведомленность о проблеме отходов.
- Стимулировать творческий подход к решению проблемы отходов.
Номинации конкурса:
- “Самая креативная поделка” – за оригинальность идеи и исполнения.
- “Самая функциональная поделка” – за практичность и полезность в быту.
- “Самая экологичная поделка” – за использование максимально переработанных материалов и минимизацию отходов при изготовлении.
Призы:
- Победители в каждой номинации получат дипломы, памятные подарки и сертификаты от магазинов эко-товаров.
- Все участники конкурса получат сертификаты участника.
Как принять участие:
- Изготовьте поделку из вторсырья (пластиковые бутылки, картон, бумага, текстиль и т.д.).
- Размер поделки не должен превышать 50 см в любом измерении.
- Прикрепите к поделке этикетку с указанием ФИО автора, возрастной категории, названия поделки и краткого описания материалов.
- До 22 апреля принесите поделку в Издательство «Ылым» по адресу: ул. Азади, здание 61, 2-ой этаж.
Ждем ваших работ!
Контактная информация:
- +99361893832
- jemg@gmail.com ///nCa, 14 апреля 2024 г. (в сотрудничестве с Общественной организацией “Юный Натуралист”)