Общественная организация “Юный натуралист” и Совместная туркмено-турецкая школа объявляют конкурс поделок из вторсырья

В рамках празднования Международного дня без отходов Oбщественная организация “Юный натуралист” и Совместная туркмено-турецкая школа объявляют конкурс поделок из вторсырья!

Цель конкурса:

Продемонстрировать возможности повторного использования материалов.

Повысить осведомленность о проблеме отходов.

Стимулировать творческий подход к решению проблемы отходов.

Номинации конкурса:

“Самая креативная поделка” – за оригинальность идеи и исполнения.

“Самая функциональная поделка” – за практичность и полезность в быту.

“Самая экологичная поделка” – за использование максимально переработанных материалов и минимизацию отходов при изготовлении.

Призы:

Победители в каждой номинации получат дипломы, памятные подарки и сертификаты от магазинов эко-товаров.

Все участники конкурса получат сертификаты участника.

Как принять участие:

Изготовьте поделку из вторсырья (пластиковые бутылки, картон, бумага, текстиль и т.д.).

Размер поделки не должен превышать 50 см в любом измерении.

Прикрепите к поделке этикетку с указанием ФИО автора, возрастной категории, названия поделки и краткого описания материалов.

До 22 апреля принесите поделку в Издательство «Ылым» по адресу: ул. Азади, здание 61, 2-ой этаж.

Ждем ваших работ!

Контактная информация: