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Общественная организация “Юный натуралист” и Совместная туркмено-турецкая школа объявляют конкурс поделок из вторсырья

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В рамках празднования Международного дня без отходов Oбщественная организация “Юный натуралист” и Совместная туркмено-турецкая школа объявляют конкурс поделок из вторсырья!

Цель конкурса:

  • Продемонстрировать возможности повторного использования материалов.
  • Повысить осведомленность о проблеме отходов.
  • Стимулировать творческий подход к решению проблемы отходов.

Номинации конкурса:

  • “Самая креативная поделка” – за оригинальность идеи и исполнения.
  • “Самая функциональная поделка” – за практичность и полезность в быту.
  • “Самая экологичная поделка” – за использование максимально переработанных материалов и минимизацию отходов при изготовлении.

Призы:

  • Победители в каждой номинации получат дипломы, памятные подарки и сертификаты от магазинов эко-товаров.
  • Все участники конкурса получат сертификаты участника.

Как принять участие:

  • Изготовьте поделку из вторсырья (пластиковые бутылки, картон, бумага, текстиль и т.д.).
  • Размер поделки не должен превышать 50 см в любом измерении.
  • Прикрепите к поделке этикетку с указанием ФИО автора, возрастной категории, названия поделки и краткого описания материалов.
  • До 22 апреля принесите поделку в Издательство «Ылым» по адресу: ул. Азади, здание 61, 2-ой этаж.

Ждем ваших работ!

Контактная информация:

  • +99361893832
  • jemg@gmail.com ///nCa, 14 апреля 2024 г. (в сотрудничестве с Общественной организацией “Юный Натуралист”)

 

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