Энергетический диалог Туркменистана и ЕС в Брюсселе

Сегодня [13 апреля] делегация, возглавляемая заместителем председателя Государственного концерна “Туркменгаз”, провела несколько встреч в Брюсселе. Основное внимание было уделено заседанию Рабочей группы Туркменистан-ЕС по энергетике. В ее состав вошли представители Генерального директората по энергетике Комиссии ЕС, Европейской службы внешних действий, Генерального директората по международному партнерству, Генерального директората по климату и Генерального директората по торговле со стороны ЕС. С туркменской стороны во встрече приняли цчастие представители Государственного концерна “Туркменнебит”, Государственной электроэнергетической корпорации “Туркменэнерго” и Посольства Туркменистана в Брюсселе.

День начался со встречи между туркменской делегацией и Стефано Грасси, главой кабинета Европейского комиссара по энергетике. В центре внимания дискуссий было укрепление сотрудничества между ЕС и Туркменистаном в энергетическом секторе с акцентом на обмен технологиями. Обсуждались такие темы, как исторический контекст отношений ЕС и Центральной Азии, потенциал Туркменистана на энергетическом рынке, в частности, его запасы природного газа и возможности поставок, различные инфраструктурные механизмы сотрудничества, логистика маршрутов поставок газа и экологические соображения, особенно в свете Глобального обязательства по метану в отношении стандартов выбросов метана.

Была также подчеркнута важность технического сотрудничества, передачи технологий и финансовых стимулов для продвижения экологически чистой энергетики и развития инфраструктуры. Обе стороны выразили неизменную приверженность сотрудничеству в области энергетики, экологической устойчивости и технологическому прогрессу.

Кроме того, туркменская делегация встретилась с Тибором Стелбацки, главным советником по энергетической дипломатии Европейской службы внешних действий. В ходе беседы особое внимание было уделено сотрудничеству в области возобновляемых источников энергии, сокращению выбросов метана и поставкам природного газа из Туркменистана, что подчеркнуло важность постоянного диалога и взаимных визитов.

В ходе заседания Рабочей группы Туркменистан-ЕС по энергетике ключевыми темами были диверсификация маршрутов поставок туркменского газа, последние события и возможности практического сотрудничества в области выбросов метана, а также цели утроить использование возобновляемых источников энергии и удвоить повышение энергоэффективности во всем мире. Участники совещания назвали эти стратегии повышения эффективности значительными возможностями, особенно в свете заявления Туркменистана на КС-28 в Дубае о присоединении к Глобальному обязательству по метану, которое приветствовал Европейский союз.

Делегация ЕС обсудила усилия блока по диверсификации источников энергии в рамках перехода к более чистой энергетике, включая проекты по энергоснабжению ЕС за счет диверсифицированных источников газа и возобновляемых источников энергии. Была подчеркнута необходимость прагматичного, прямого диалога для повышения операционной эффективности и важность международного сотрудничества, в том числе на площадке Международной обсерватории по выбросам метана и других организаций, таких как Всемирный банк, для обеспечения соблюдения стандартов по сокращению выбросов метана.

Туркменская делегация проинформировала о последних достижениях в своем национальном энергетическом секторе, законодательной базе, усилиях по диверсификации, приверженности устойчивым и безвредным для климата мерам в области энергетики и пилотном проекте по солнечной энергетике. Делегация также выразила готовность расширять сотрудничество в области энергетического перехода и сокращения выбросов метана. В ходе дискуссий также рассматривались более широкие геополитические последствия и стратегическая важность укрепления партнерских отношений для обеспечения энергетической безопасности и устойчивости в регионе. /// nCa, 13 апреля 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Брюсселе)