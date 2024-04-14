В Туркменистане Программа содействия управлению границами продолжает улучшать фитосанитарные и ветеринарные услуги посредством цифровизации процессов

12 апреля Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10), финансируемая Европейским Союзом, официально передала IT-оборудование Государственной ветеринарной службе и Государственной службе по карантину растений Министерства сельского хозяйства Туркменистана на общую сумму 57 068,82 евро.

Агентства-бенефициары получили 60 компьютеров и ЖК-мониторов, 7 проекторов с портативными экранами, 6 Wi-Fi роутеров и 20 беспроводных USB-адаптеров. Данный комплект оборудования необходим для совершенствования существующей системы электронного документооборота. Полученное оборудование будет распределено по всем КПП на границах Туркменистана, а также региональным управлениям.

Отметим, что данные активы были приобретены в рамках Компонента 3 Программы БОМКА 10 «Содействие законным торговым потокам через границы» и специально направлены на повышение эффективности администраций бенефициаров посредством перехода к эффективному электронному администрированию/цифровизации процессов.

/// nCa, 14 April 2024 (in cooperation with BOMCA, 12 April 2024)

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