News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Население Центральной Азии составляет почти 81 миллион человек. К 2050 году оно достигнет 100 миллионов человек

Население Центральной Азии составляет почти 81 миллион человек. К 2050 году оно достигнет 100 миллионов человек

By

В настоящее время численность населения Центральной Азии превышает 80,8 миллиона человек. За последние десять лет средний прирост составил один миллион человек.

По оценкам экспертов, к 2050 году численность населения Центральной Азии превысит 100 миллионов человек.

Центральная Азия – Население

Страна Население (млн.) Плотность населения на кв.км. Средний возраст Уровень грамотности
Узбекистан 36.7 82 27.23 100%
Казахстан 20 7.3 31.8 99.80%
Таджикистан 10 72.3 21.8 99.80%
Кыргызстан 7.1 34.6 23.9 99.60%
Туркменистан 7 12.9 26.3 99.90%
Центральная Азия 80.8 (всего) 41.82 (приб.) 26.2 (приб.)

© nCa Research

В регионе преобладает молодежь, а уровень грамотности составляет почти 100%.

Предполагая, что цифровая грамотность – это способность безопасно и надлежащим образом получать доступ к информации, управлять ею, понимать, интегрировать, передавать, оценивать и создавать ее с помощью цифровых технологий для работы или развлечений, цифровая грамотность в Центральной Азии в возрасте до 35 лет составляет почти 100%. — Это утверждение основано на нашем общении с представителями разных стран по всему региону.

Следует отметить, что наше определение цифровой грамотности охватывает такие смежные навыки, как компьютерная грамотность, ИКТ-грамотность, информационная грамотность и медиаграмотность.

Благодаря молодому, образованному населению, хорошо знакомому с технологиями, Центральная Азия является идеальным регионом для инвестиций, аутсорсинга, кластеризации электронной коммерции и логистических центров. /// nCa, 9 апреля 2024 г.

 

 

Related posts:

  1. Землетрясение в Турции – пострадали 11 провинций и почти 14 миллионов человек
  2. По данным ООН, Центральной Азии потребуется масштабный сдвиг, а не масштабное увеличение инвестиций, чтобы к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов углерода
  3. Объем рынка ИИ в Китае сейчас оценивается почти в 14 млрд.долл.США, к 2026 году эта цифра достигнет примерно 27 млрд.долл.
  4. Пенсионная ярость, возможно, и не достигнет Центральной Азии, а вот культура пробуждения может
  5. Президент Казахстана Токаев предлагает провести в 2024 году Диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии
  6. Стимулируя прогресс: Проект CNPC “Амудерья” обеспечивает энергией 500 миллионов человек
  7. В этом году Китай проведет два крупных дипломатических мероприятия – одно из них с участием Центральной Азии
  8. Казахстан принял председательство в Диалоге женщин стран Центральной Азии в 2023 году
  9. Страны Центральной Азии проанализировали перспективы партнерства в области цифровой экономики – ВВП Центральной Азии растет быстрее мировой экономики
  10. Министры иностранных дел стран Центральной Азии и Японии встретятся по видеосвязи
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan