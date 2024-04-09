Население Центральной Азии составляет почти 81 миллион человек. К 2050 году оно достигнет 100 миллионов человек

В настоящее время численность населения Центральной Азии превышает 80,8 миллиона человек. За последние десять лет средний прирост составил один миллион человек.

По оценкам экспертов, к 2050 году численность населения Центральной Азии превысит 100 миллионов человек.

Центральная Азия – Население

Страна Население (млн.) Плотность населения на кв.км. Средний возраст Уровень грамотности Узбекистан 36.7 82 27.23 100% Казахстан 20 7.3 31.8 99.80% Таджикистан 10 72.3 21.8 99.80% Кыргызстан 7.1 34.6 23.9 99.60% Туркменистан 7 12.9 26.3 99.90% Центральная Азия 80.8 (всего) 41.82 (приб.) 26.2 (приб.)

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В регионе преобладает молодежь, а уровень грамотности составляет почти 100%.

Предполагая, что цифровая грамотность – это способность безопасно и надлежащим образом получать доступ к информации, управлять ею, понимать, интегрировать, передавать, оценивать и создавать ее с помощью цифровых технологий для работы или развлечений, цифровая грамотность в Центральной Азии в возрасте до 35 лет составляет почти 100%. — Это утверждение основано на нашем общении с представителями разных стран по всему региону.

Следует отметить, что наше определение цифровой грамотности охватывает такие смежные навыки, как компьютерная грамотность, ИКТ-грамотность, информационная грамотность и медиаграмотность.

Благодаря молодому, образованному населению, хорошо знакомому с технологиями, Центральная Азия является идеальным регионом для инвестиций, аутсорсинга, кластеризации электронной коммерции и логистических центров. /// nCa, 9 апреля 2024 г.