Население Центральной Азии составляет почти 81 миллион человек. К 2050 году оно достигнет 100 миллионов человек

В настоящее время численность населения Центральной Азии превышает 80,8 миллиона человек. За последние десять лет средний прирост составил один миллион человек.
По оценкам экспертов, к 2050 году численность населения Центральной Азии превысит 100 миллионов человек.
Центральная Азия – Население
|Страна
|Население (млн.)
|Плотность населения на кв.км.
|Средний возраст
|Уровень грамотности
|Узбекистан
|36.7
|82
|27.23
|100%
|Казахстан
|20
|7.3
|31.8
|99.80%
|Таджикистан
|10
|72.3
|21.8
|99.80%
|Кыргызстан
|7.1
|34.6
|23.9
|99.60%
|Туркменистан
|7
|12.9
|26.3
|99.90%
|Центральная Азия
|80.8 (всего)
|41.82 (приб.)
|26.2 (приб.)
© nCa Research
В регионе преобладает молодежь, а уровень грамотности составляет почти 100%.
Предполагая, что цифровая грамотность – это способность безопасно и надлежащим образом получать доступ к информации, управлять ею, понимать, интегрировать, передавать, оценивать и создавать ее с помощью цифровых технологий для работы или развлечений, цифровая грамотность в Центральной Азии в возрасте до 35 лет составляет почти 100%. — Это утверждение основано на нашем общении с представителями разных стран по всему региону.
Следует отметить, что наше определение цифровой грамотности охватывает такие смежные навыки, как компьютерная грамотность, ИКТ-грамотность, информационная грамотность и медиаграмотность.
Благодаря молодому, образованному населению, хорошо знакомому с технологиями, Центральная Азия является идеальным регионом для инвестиций, аутсорсинга, кластеризации электронной коммерции и логистических центров. /// nCa, 9 апреля 2024 г.