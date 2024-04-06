Второй день визита Аркадага Бердымухамедова в Таджикистан – Ключевые моменты

5 апреля 2024 года, во второй заключительный день официального визита в Таджикистан Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провёл рабочее совещание с участием некоторых заместителей Председателя Кабинета Министров, а также встретился с Премьер-министром Таджикистана и спикером нижней палаты Парламента.

Правительственное совещание

Совещание было посвящено вопросам реализации планов туркмено-таджикского партнерства. С акцентом на таких отраслях, как энергетика, сельское хозяйство, транспорт, гуманитарный сектор.

Касаясь темы взаимодействия в топливно-энергетическом секторе, Аркадаг подчеркнул, что здесь следует уделить особое внимание вопросам внедрения инновационных методов и цифровых технологий в работу производственных структур ТЭК, перспективам претворения в жизнь совместных проектов, а также подходить к реализации достигнутых договорённостей на комплексной основе.

В транспортном секторе имеются множество возможностей, учитывая транзитный потенциал Туркменистана, расположенного на пересечении маршрутов Восток–Запад и Север–Юг.

Национальный Лидер туркменского народа также акцентировал внимание на возможностях развития взаимодействия с Таджикистаном в градостроительной сфере, включая концепцию «умный город», и дал в этой связи конкретные поручения правительству.

Аркадаг отметил важность претворения в жизнь договорённостей, достигнуты в туркмено-таджикского бизнес-форума, достигнутых в ходе деловой встречи, и реализации новых совместных проектов.

Встреча с председателем нижней палаты Парламента

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Председателем Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзода.

В ходе встречи отмечалось, за прошедшие годы создана солидная договорно-правовая база двустороннего партнёрства, которую пополнил пакет важных документов, подписанных по итогам состоявшихся нынешних переговоров.

«Многолетнее разноплановое партнёрство между двумя странами отличается стратегическим характером. Туркменистан высоко ценит это и придаёт большое значение укреплению традиционного сотрудничества с Республикой Таджикистан», – подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов.

Стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере, в сфере культуры и межпарламентского взаимодействия.

По линии парламентской дипломатии стороны выразили готовность к развитию сотрудничества в посредством регулярного проведения встреч, двусторонних и многосторонних мероприятий, осуществления взаимных визитов парламентских делегаций.

В данном аспекте Бердымухамедов отметил целесообразность активизации работы Туркмено-таджикской парламентской группы дружбы, Национальный Лидер туркменского народа предложил в ближайшее время провести её очередное заседание.

Наряду с этим было предложено наладить взаимодействие и обмен опытом по вопросам совершенствования законодательства по актуальным направлениям, что коррелирует с Целями устойчивого развития ООН.

Констатировалось также, что парламентарии Туркменистана и Таджикистана конструктивно сотрудничают в рамках международных организаций.

Национальный Лидер туркменского народа пригласил Председателя Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Махмадтоира Зокирзода и членов таджикского Парламента посетить Туркменистан.

Встреча с Премьер-министром

Торгово-экономические отношения, транспорт и энергетика стали ключевыми темами встречи Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова с Премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода.

В ходе встречи предметом заинтересованного обсуждения стала тема торгово-экономического сотрудничества, являющегося одним из основных направлений двустороннего партнёрства.

В данной связи Аркадаг предложил принять согласованные меры в целях обеспечения роста объёмов и диверсификации номенклатуры товарооборота, в том числе путём содействия развитию прямых связей между частными компаниями и деловыми кругами. Наряду с этим было предложено предпринять действенные шаги по практической реализации проекта по открытию Торговых домов в столицах двух государств.

Бердымухамедов напомнил о том, что в мае 2023 года по итогам переговоров на высшем уровне между президентами двух стран была достигнута договорённость и запуске первого пилотного проекта по созданию текстильной фабрики в Таджикистане с участием туркменских компаний.

Учитывая вышеизложенное, Туркменистан готов организовать встречу соответствующих министерств и ведомств двух стран для изучения и обсуждения данного вопроса, сказал Бердымухамедов..

Затрагивая тему транспортного сотрудничества, Аркадаг Бердымухамедов упомянул маршрут по направлению Таджикистан–Узбекистан–Туркменистан–Иран–Турция, а также о возможности организации мультимодального транспортного коридора из Китая в Туркменистан через Таджикистан и Узбекистан, с выходом на порты Каспийского моря и Персидского залива.

Надлежащая работа также ведётся в области железнодорожного и автомобильного транспорта, реализуются необходимые меры для увеличения объёмов грузооборота между двумя государствами. Особое внимание уделяется вопросу транзита грузов. Благодаря предпринимаемым в этой сфере шагам стабильно растёт уровень грузоперевозок.

В контексте темы транспортных сообщений Национальный Лидер туркменского народа также высказался о целесообразности продолжить изучение возможностей возобновления прямых и транзитных авиаперелётов между Туркменистаном и Таджикистаном.

В качестве одного из перспективных направлений сотрудничества Бердымухамедов предложил рассмотреть сферу энергетики. Речь, в частности, идёт о поставках туркменской электроэнергии и природного газа в Таджикистан через территорию Узбекистана. При этом отмечался имеющийся у стран опыт партнёрства в области электроэнергетики.

Председатель Халк Маслахаты подтвердил готовность Туркменистана детально обсудить технические, организационные и другие вопросы поставок электроэнергии и природного газа. Он высказался в пользу организации трёхсторонней встречи с участием Узбекистана.

Также, Туркменистан готов увеличить объёмы поставок нефтепродуктов в Таджикистан в зависимости от потребностей таджикской стороны.

Далее, Аркадаг предложил рассмотреть возможность углубления партнёрства по линии агропромышленного комплекса, в том числе в области взаимных поставок сельхозпродукции. Для этого у сторон имеются необходимые условия, включая правовую базу. Это направление предлагается реализовать, в том числе с привлечением представителей частных компаний и предпринимателей двух стран.

Планомерное туркмено-таджикское сотрудничество осуществляется также в области водного хозяйства, в рамках Совместной межправительственной комиссии и Международного фонда спасения Арала. Видится целесообразным активизировать данное направление партнёрства с участием других соответствующих сторон, отметил Национальный Лидер туркменского народа.

В ходе встречи стороны также уделили внимание вопросам сотрудничества в области культуры, спорта, науки и образования.

Встреча с Президентом Таджикистана

В этот же день в Правительственной резиденции состоялась встреча Гурбангулы Бердымухамедова с Эмомали Рахмоном.

Перед началом встречи Эмомали Рахмон ознакомил Национального Лидера туркменского народа с оформлением здания, в отделке интерьеров которого отражаются самобытные черты традиционной таджикской архитектуры и дизайна.

В ходе беседы Президент Эмомали Рахмон подчеркнул значение нынешнего визита Национального Лидера туркменского народа, программа которого также включила ряд важных двусторонних встреч по парламентской и правительственной линии. Как отметил глава Таджикистана, подписанные по итогам переговоров документы, безусловно, придадут новый импульс межгосударственному сотрудничеству, отвечающему интересам благополучия двух стран и народов.

В свою очередь, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты с удовлетворением констатировал содержательность и плодотворность состоявшихся в Душанбе переговоров и встреч.

Стороны отметили, что Туркменистан и Таджикистан претворяют в жизнь миролюбивую внешнюю политику, вносят конкретный вклад в поддержание мира, стабильности и безопасности в регионе и в глобальном измерении, в решение актуальных проблем, связанных с современными вызовами, в достижение Целей устойчивого развития. Государства намерены и впредь укреплять сотрудничество и продолжать практику взаимной поддержки на площадках ООН и других международных организаций.

Располагая солидным потенциалом сотрудничества в торгово-экономической сфере, Туркменистан и Республика Таджикистан нацелены на оптимальную реализацию имеющихся возможностей для увеличения объёмов торговли, наращивания партнёрства в различных отраслях, активизации инвестиционной деятельности, осуществления совместных проектов, выхода на новые перспективные направления взаимодействия.

Затем Президент Таджикистана проводил Аркадага Бердымухамедова в Международном аэропорту города Душанбе. ///nCa, 6 апреля 2024 г.