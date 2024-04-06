Таджикистан и Туркменистан разработают единую ценовую политику для перевозчиков – обсуждены вопросы коммуникационного сотрудничества

Таджикистан и Туркменистан разработают единую ценовую политику в сфере транспорта и логистики. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи в Душанбе Министра транспорта Таджикистана Азима Иброхима и Генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Маметхана Чакиева.

Стороны договорились наладить тесное и взаимовыгодное сотрудничество между логистическими центрами двух стран, придерживаться единого подхода к ценообразованию и ввести оптимальные тарифы на услуги по международной доставке грузов, сообщает Министерство транспорта Таджикистана.

В ходе официальных переговоров Президент Эмомали Рахмон и Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудили вопросы развития и расширения связей в перспективных отраслях экономики, в том числе транспорта и грузоперевозок.

Особое внимание было уделено расширению транзитных перевозок таджикских грузов через Туркменистан и созданию транспортного коридора, который соединит две страны с выходом на Каспийское море.

Стороны отметили, что усилия обеих стран должны быть направлены на достижение главной цели – создание мощной и современной инфраструктуры, обеспечивающей объединение транспортных систем Центральноазиатского и других регионов.

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В рамках официального визита Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Таджикистан состоялась встреча руководителей Службы связи при Правительстве Таджикистана и Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана, передает НИАТ «Ховар».

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана и Туркменистана в сфере связи и коммуникаций.

На встрече было отмечено, что потенциал сотрудничества в области связи и коммуникаций между двумя странами широк, а расширение отношений отвечает интересам обеих сторон.

Стороны выразили заинтересованность в расширении и развитии двусторонних отношений и обменялись мнениями о плане дальнейшего сотрудничества.///nCa, 6 апреля 2024 г.