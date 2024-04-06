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Посольство Туркменистана в Бельгии провело транспортный брифинг

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5 апреля Посольство Туркменистана в Брюсселе организовало брифинг с участием представителя Агентства морского и речного транспорта Туркменистана. Брифинг собрал руководителей европейских СМИ и научно-аналитических центров.

Основной темой обсуждения стали стратегии транспортной дипломатии Туркменистана, инновационные возможности международного порта Туркменбаши, а также транспортно-транзитные перспективы страны, сообщает Посольство Туркменистана.

Было представлено видение развития региональной интеграции и взаимодействия. В рамках брифинга развернулась динамичная дискуссия, открывшая платформу для обмена мнениями между присутствующими.

Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов активно включился в диалог, осветив последние направления развития транспортного сектора страны и подчеркнув важность укрепления межрегиональных связей. Были представлены содержательные презентации и видеоматериалы, демонстрирующие логистические возможности Туркменистана, что вызвало высокий интерес среди участников.

Особое внимание уделялось потенциалу Туркменистана в качестве ключевого транспортного узла в Центральной Азии. Согласие о необходимости чаще организовывать подобные мероприятия стало общим выводом среди присутствующих.

Такие встречи способствуют глубокому пониманию транспортной системы Туркменистана, способствуя прямому общению с ведущими экспертами и представителями транспортного сектора страны. ///nCa, 6 апреля 2024 г.

 

 

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