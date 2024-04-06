МВД Туркменистана получило оборудование для проведения онлайн-встреч и тренингов по эффективному управлению границами

4 апреля БОМКА 10, финансируемая Европейским Союзом, передала 3 комплекта оборудования для проведения видео конференций Министерству внутренних дел Туркменистана на общую сумму 7 тыс. 927 евро.

В частности, оборудование видеоконференцсвязи включает в себя камеру, микрофоны и динамики, ноутбук и телевизор. Это, в свою очередь, обеспечивает новейшие технические решения для проведения онлайн рабочих совещаний, в том числе оперативных следственных групп, а также для проведения дистанционных учебных курсов и семинаров, конференций по вопросам общественной безопасности, в частности по предотвращению и противодействию транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков, торговле людьми и другим видам преступлений на границе и внутри страны.

Отметим, что данные активы приобретены в рамках Компонента 2 Программы БОМКА 10 «Повышение потенциала в области раскрытия нарушений» в целях оказания поддержки правоохранительным органам в расследованиях трансграничных преступлений. ///БОМКА, 4 апреля 2024 г.