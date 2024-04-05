Пакистан открывает новые горизонты в торговле со странами Центральной Азии, осуществив первую прямую поставку в Таджикистан

На днях Национальная логистическая корпорация (NLC) Пакистана осуществила первую прямую доставку груза в Таджикистан.

Партия пакистанского картофеля преодолела 1400 км за 7 дней прежде чем достигнуть Душанбе, столицы Таджикистана. Маршрут проходил частично через Китай в обход Афганистана.

Как сообщает МИД Пакистана, первая прямая отправка груза была осуществлена в рамках Соглашения о транзитной торговле Пакистан и Республикой Таджикистан и режима международных многосторонних перевозок (TIR).

По случаю прибытия колонны из трех грузовиков в Душанбе 1 апреля 2024 года на терминале “Таджиквнештранс” в Душанбе была проведена церемония приветствия, в которой приняли участие высокопоставленные представители обеих стран и члены местного делового сообщества.

Министр транспорта Таджикистан Азим Иброхим в своем выступлении подчеркнул, что прибытие первой грузовой колонны из Пакистана в Таджикистан является результатом реализации соглашений между двумя дружественными странами. По его мнению, эта инициатива предоставит Таджикистану больше возможностей для доступа к морским портам Карачи и Гвадар.

В своем выступлении генеральный директор NLC Фаррух Шехзад Рао объявил, что с прибытием первой партии TIR из Таджикистана в Пакистан NLC теперь соединила все центральноазиатские республики с Пакистаном.

Ссылаясь на солидный опыт NLC в сфере мультимодальных логистических услуг, он предложил услуги NLC по упрощению торговли между Пакистаном и Таджикистаном.

Посол Пакистана в Таджикистане Мохаммад Саид Сарвар отметил потенциал Пакистана как регионального транспортного узла и торгового центра и пригласил таджикских торговцев воспользоваться морскими портами Пакистана, которые предлагают наиболее эффективный, короткий и экономичный маршрут для связи с рынками Ближнего Востока и за его пределами.

После церемонии приема обе стороны провели переговоры на уровне делегаций в Министерстве транспорта. Стороны также подписали Меморандум о взаимопонимании между “Национальной логистической корпорацией” NLC и Службой автомобильного транспорта и логистики Таджикистана по расширению сотрудничества в области транспорта, логистики и транзитной торговли. ///nCa, 5 апреля 2024 г.