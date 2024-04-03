Система предварительного онлайн-информирования о грузах TIR-EPD действует на всех таможенных постах Туркменистана

В рамках концепции цифровизации во всех приграничных таможенных постах Туркменистана, в том числе «Алтын асыр», «Артык», «Сарахс», «Серхетабат», «Имамназар», «Фарап», «Дашогузавтоёллары» и «Гарабогаз» была внедрена и в настоящее время действует система TIR-EPD, которая помогает упрощать и ускорять перемещение международных перевозок через таможенные границы страны, сообщает Государственная Таможенная служба Туркменистана.

TIR-EPD или Предварительная электронная декларация Международного Союза Автомобильного Транспорта (IRU) – это приложение, позволяющее держателям Книжек МДП бесплатно отправлять электронную предварительную информацию таможенным органам разных стран.

По системе TIR-EPD поступает предварительная информация о товарах и транспортных средствах, направленных в Туркменистан и проходящих транзитом через его территорию, а также аналогичная информация отправляется в таможенные органы стран-членов «Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП».

В настоящее время Государственной таможенной службой Туркменистана ведутся работы по координации данной системы с системой e-TIR (электронная система МДП), с внедрением которой таможенное оформление грузов на границах будет полностью автоматизировано. ///nCa, 3 апреля 2024 г.