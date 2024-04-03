News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Система предварительного онлайн-информирования о грузах TIR-EPD действует на всех таможенных постах Туркменистана

Система предварительного онлайн-информирования о грузах TIR-EPD действует на всех таможенных постах Туркменистана

By

В рамках концепции цифровизации во всех приграничных таможенных постах Туркменистана, в том числе «Алтын асыр», «Артык», «Сарахс», «Серхетабат», «Имамназар», «Фарап», «Дашогузавтоёллары» и «Гарабогаз» была внедрена и в настоящее время действует система TIR-EPD, которая помогает упрощать и ускорять перемещение международных перевозок через таможенные границы страны, сообщает Государственная Таможенная служба Туркменистана.

TIR-EPD или Предварительная электронная декларация Международного Союза Автомобильного Транспорта (IRU) – это приложение, позволяющее держателям Книжек МДП бесплатно отправлять электронную предварительную информацию таможенным органам разных стран.

По системе TIR-EPD поступает предварительная информация о товарах и транспортных средствах, направленных в Туркменистан и проходящих транзитом через его территорию, а также аналогичная информация отправляется в таможенные органы стран-членов «Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП».

В настоящее время Государственной таможенной службой Туркменистана ведутся работы по координации данной системы с системой e-TIR (электронная система МДП), с внедрением которой таможенное оформление грузов на границах будет полностью автоматизировано. ///nCa, 3 апреля 2024 г.

 

 

Related posts:

  1. Туркменские таможенники встретились онлайн с представителями Германского общества по международному сотрудничеству
  2. На приграничных таможенных постах Туркменистана установлены пятиязычные информационные мониторы
  3. В Бишкеке представлен опыт Туркменистана по внедрению гендерной политики в таможенных органах
  4. Что такое электронная система МДП и работает ли Туркменистан над ее внедрением?
  5. Таможенники Туркменистана, Азербайджана и Турции приступают к созданию Совместной консультативной группы по транспорту
  6. Туркменистан предоставляет льготы для МДП грузоперевозок
  7. Международный морской порт Туркменбаши предлагает хранить грузы без таможенных пошлин
  8. Туркменские таможенники приняли участие в семинаре проекта ЕС по созданию структуры таможенных компетенций
  9. Таможенные органы Азербайджана и Туркменистана намерены укреплять информационный обмен
  10. В Туркменистане улучшено взаимодействие пограничных, миграционных и таможенных органов при содействии Европейского Союза
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan