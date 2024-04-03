На встречу c восходом солнца среди монументальных скульптур на горе Немрут

Вершина горы Немрут – одно из самых красивых мест в Турции для наблюдения восхода и заката солнца, с панорамным видом на просторные равнины и реку Евфрат. Что делает эту величественную гору высотой 2150 метров еще более экстраординарной, так это ее памятники королевства Коммаген — возвышенные статуи из известняка, стоящие здесь уже две тысячи лет. Воздвигнутые Антиохом Теосом I (69-36 гг. до н.э.), королем, успешно сражавшимся с Римской империей и стремившимся к бессмертию, эти скульптуры вдохновляли легенды с древности. Теперь Немрут, загадочная вершина Адыямана, стала одним из самых популярных маршрутов для искателей приключений, и никогда не перестает пленять посетителей.

Магическое наследие древнего мира

Гора Немрут, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году, является одной из самых впечатляющих вершин в мире. Гора Немрут — это вымерший вулкан в районе Кяхта Адыямана, провинции на юго-востоке Анатолии в Турции, которая была домом для цивилизаций и культур на протяжении всей истории. На высоте 2150 метров Немрут предлагает потрясающие виды на Малатью и Адыяман. Путешествие к Немруту сохраняет свое волшебство, и когда вы достигаете вершины, перед вами раскрывается ошеломляющий вид. Огромные скульптуры размером от восьми до десяти метров выполнены из каменных блоков известняка, некоторые из которых весят до девяти тонн. Примерно две тысячи лет назад статуи были воздвигнуты Антиохом внутри его мавзолея, сгруппированные вокруг всей области над его усыпальной камерой. Как проект древнего мира, непревзойденный по масштабу и сложности дизайна, эти колоссальные каменные памятники служат данью Антиоха, выражающую благодарность богам и его предкам, включая его персидского отца и греческую мать.

По пути на вершину горы Немрут посетителей встречают скульптуры в трех группах: на востоке, на севере и на западе. В то время как северный тумул не был полностью завершен, террасы на востоке и западе были сохранены. Восточная терраса включает в себя Галерею богов, Галерею предков и алтарь. В то же время центральная группа скульптур состоит из пяти богов, представляющих пантеон его новоустановленной религиозной культуры, смешанной из его происхождения. Лев и орел стоят по обе стороны от этих фигур, защищая их. Лев, король животных, символизирует земную власть, в то время как орел, вестник богов, представляет небесную власть. Скульптуры на западной террасе почти идентично расположены. В то время как троны на восточной террасе более целостны, головы статуй на западной террасе лучше сохранились. Эта терраса также содержит статую Антиоха I, короля Коммагена, статуи различных богов, особенно Зевса, и рельефные стелы персидских царей. Хотя в надписях указано, что здесь также находится гробница Антиоха, гробница короля до сих пор не была найдена. Западная терраса горы Немрут хранит рельефные стелы македонских царей Коммагена, а также рельеф знака зодиака льва, который считается самым древним астрологическим календарем в мире.

Идеальный опыт: восход и закат солнца

Эта вершина — одно из самых красивых мест на планете и уникальное место для наблюдения за захватывающими восходами и закатами солнца. Каждый год, в самые прекрасные часы дня, десятки тысяч посетителей поднимаются на вершину, чтобы наблюдать, как золотые, багряные и лазурные оттенки переплетаются на бескрайнем горизонте. Помните, что независимо от сезона, на вершине горы Немрут часто прохладно на рассвете и закате — рекомендуется надевать теплую одежду.

Еще больше от Адыямана…

Хотя посещение горы Немрут является одним из самых уникальных опытов в жизни, в Адыямане также есть другие привлекательные места. Уникальное природное и культурное наследие региона делает его исключительным направлением для путешествий. Среди исторических достопримечательностей в этом районе можно назвать могильник Каракуш, мост Чендере и древний город Арсемея. Другие значимые точки включают Гергерский замок на западном берегу реки Евфрат и древний город Перре, один из пяти главных городов королевства Коммаген, расположенный к северу от центра города Адыяман. Благодаря своей характерной кулинарной культуре Адыяман является одним из наиболее предпочтительных гастрономических направлений в Турции. ///nCa, 3 апреля 2-24 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)