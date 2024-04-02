В Центральной Азии обитает более 530 видов птиц

1 апреля отмечается Международный день птиц. На территории стран Центральной Азии обитает более 530 видов птиц. Более 200 видов занесены в Красные книги Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Среди них – белоглазая чернеть, обыкновенный фламинго, черный аист, живущие в долинах крупных рек и на Каспии, а также беркут, степной орел, стрепет и другие.

Особое значение для народов региона всегда имели ловчие птицы, которые помогали охотится на фазанов, зайцев, водоплавающую дичь, лисиц, волков. Значение птиц в природе и жизни человека сложно недооценить. Они опыляют растения, например колибри, распространяют плоды и семена, способствуя расселению растений. Птицы борются с насекомыми-вредителями и служат биологической защитой культурных растений.

Интересные факты о птицах Центральной Азии:

В домусульманское время в Средней Азии птиц считали священными и относили к «солнечным» персонажам и символам плодородия. Изображения птиц использовались в украшениях Средней Азии и Афганистана в виде перстней, колец, подвесок, серег и др.

В древне- и среднетюркских исторических источниках сохранились титулы и этнонимы, связанные с названиями именно хищных птиц. Так, родовым этносимволом Чингис кагана (1166–1227 гг.) являлся аксункар (белый сокол).

Занесенная в Красные книги Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана, белоглазая чернеть или белоглазый нырок является уникальным видом птиц с радужной белой оболочкой глаз.

Занесенная в Красные книги Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана колпица относится к болотным птицам и имеет необычный клюв, похожий на щипцы для сахара.

Занесенный в Красные книги всех стран ЦА сокол сапсан считается самой быстрой птицей в мире. Скорость пикирующего на добычу сапсана может составлять от 200 до 322 км/ч.

У фламинго железы пищевода и желудка вырабатывают особый творожистый секрет – «птичье молоко», которым выкармливают птенцов. Эта красивая птица занесена в Красные книги Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.

Самой летающей птицей в мире считается черный стриж, который обитает во многих регионах, в том числе и в Центральной Азии. Птица практически живет в полете. Она может находиться в воздухе по несколько лет, преодолевая расстояние в 500 000 км и удовлетворяя все свои потребности в воздухе.

Дрофа-красотка (джек), как многие пустынные и степные виды птиц, может обходиться без воды месяцами. Птица занесена в Красные книги Казахстана, Туркменистана, Узбекистана.

Птицы могут видеть магнитное поле Земли, благодаря пигменту криптохрому. ///Информационный портал Регионального Экологического Центра Центральной Азии, 1 апреля 2024 г.