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Казахстан проводит тренинг по цифровизации для госслужащих из стран Центральной Азии

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Казахстанское агентство международного развития “KazAID” Министерства иностранных дел Республики Казахстан в партнерстве с Министерством иностранных дел Республики Сингапур организует программу “Достык – Цифровизация” по развитию цифровых навыков для госслужащих из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Казахстана, сообщает KazAID.

В период с 1 по 5 апреля 2024 года 20 государственных служащих на площадке Академии государственного управления РК и Назарбаев Университета в Астане примут участие в обучении, которое включает в себя курсы на английском языке по цифровому управлению и электронному правительству, экспертные встречи и культурную программу.

Слушатели курсов ознакомятся с возможностями цифровой трансформации государственного управления и обменяются опытом с коллегами из Казахстана и Сингапура.

В качестве спикеров приглашены профессоры из Назарбаев Университета, колледжа государственной службы Сингапура, представители АО «Национальные информационные технологии».

Для участия в программе отобраны государственные служащие среднего и высшего звена, активно участвующие в цифровом преобразовании и в разработке национальной политики своих стран в этой сфере.

Обучение по программе предоставляется участникам на безвозмездной основе благодаря предоставленному гранту Казахстанского агентства международного развития “KazAID”. ///nCa, 2 апреля 2024 г. (фото – “Деловой Казахстан”)

 

 

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