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Туркменистан примет участие в нескольких апрельских мероприятиях ООН

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На заседании правительства, в пятницу, 29 марта, вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов представил несколько предложений работе по укреплению сотрудничества Туркменистана с ООН в области устойчивого развития. Предложения были одобрены Президентом Сердаром Бердымухамедовым. В частности, Туркменистан примет участие  в нескольких форумах, которые состоятся на площадке ООН в апреле.

Неделя устойчивого развития: 15–19 апреля 2024 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке впервые пройдёт Неделя устойчивого развития Генеральной Ассамблеи ООН. занимает передовые позиции в продвижении устойчивой транспортной системы на международной арене. В рамках Недели состоится заседание высокого уровня по данной тематике, для участия в котором будет направлена делегация Туркменистана.

Министерская встреча: В целях внесения вклада в разработку Программы ООН по Десятилетию устойчивого транспорта на 2026–2035 годы 16 апреля в здании ООН будет проведена министерская встреча Группы друзей устойчивого транспорта, созданной по инициативе Туркменистана.

Участие в Форуме ЭКОСОС: В апреле туркменская делегация посетит с рабочим визитом Нью-Йорк для участия в работе Форума ЭКОСОС по последующим шагам в области финансирования развития. В его рамках 23 апреля текущего года будет организовано параллельное мероприятие «Диалог министров по финансированию Целей устойчивого развития», посвящённое вопросам транспорта и энергетической связуемости.

Экспертная встреча: В целях практической реализации инициатив Туркменистана в области энергетики, в мае–июне текущего года посредством видео­связи планируется провести в штаб-квартире ООН международную встречу экспертов в этой области. ///nCa, 1 апреля 2024 г.

 

 

 

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