Будущее без отходов c “Международным Днем Нулевых Отходов”, вдохновленным Турцией

Принятие резолюции «Нулевые отходы», предложенной Турцией на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) в рамках плана устойчивого развития, побудило мировое сообщество отмечать 30 марта Международный день нулевых отходов второй раз. Привлекая внимание к этому вопросу, ежегодный Международный день нулевых отходов (30 марта) представляет собой совместное усилие по обеспечению того, чтобы будущие поколения унаследовали чистую и пригодную для жизни планету через управление отходами, основанное на принципах устойчивого развития.

Движение «Нулевых отходов», которое привлекает внимание к инициативам Турции на международном уровне, предлагает предотвращение образования отходов, снижение количества экологически вредных отходов, повышение уровня переработки, обеспечение экономической выгоды, эффективное использование природных ресурсов и поддержку устойчивого развития через все эти инициативы.

Безотходная и минимальная отходами турецкая кухня

Безотходная кухня — это ключевой компонент безотходного образа жизни. Поскольку в кухне ежедневно генерируется меньше отходов, становится возможным общество без отходов и, как следствие, лучший мир. Понимание ресторанов без отходов, которые являются фундаментальными для устойчивого питания и будущего, является ключевым элементом в турецкой кухне, представляющей собой устойчивую гастрономию на экологическом и культурном уровнях.

Опираясь на плодородную географию Турции и богатое культурное наследие Анатолии, древние турецкие кулинарные традиции используют все и не производят отходов. Турецкая кухня, объединяющая вековые процессы с местными ингредиентами и оригинальными рецептами, давно характеризуется спонтанностью и естественным сокращением отходов.

В турецкой кулинарии остатки ингредиентов превращаются в новые блюда. Например, кожуры овощей используются в салатах или отдельно, а кожуры фруктов могут быть превращены в варенье. Точно так же, черствый хлеб используется в различных блюдах и десертах, а остатки риса употребляются в супах или рисовых десертах. Таким образом, турецкая кухня без отходов предоставляет кулинарный опыт. Она способствует более устойчивому будущему, поощряя образ жизни, который учитывает экологические и социальные обязательства и лучше использует продовольственные ресурсы.

Программа устойчивого туризма Турции и устойчивое преобразование в туризме

Турция, помогая повысить мировое осведомленность в рамках Международного дня нулевых отходов 30 марта, также начала обширное устойчивое преобразование сектора туризма в последние годы. В 2022 году Турция стала первой страной в мире, подписавшей правительственное соглашение с Глобальным Советом по Устойчивому Туризму (GSTC), который устанавливает и управляет глобальными стандартами для устойчивого путешествия и туризма и имеет образцовую дорожную карту, которая облегчает адаптацию в рамках Программы Устойчивого Туризма. Начиная с размещения, программа расширяется на туроператоров и направления, чтобы внедрить принципы устойчивости во всю экосистему туризма.

На 25 марта 2024 года общее количество зарегистрированных/сертифицированных объектов размещения в Турции достигло 17 393, с 871 сертифицированным, с целью получения сертификата устойчивого туризма всеми объектами размещения в Турции к 2030 году. Управление отходами (сокращение, разделение, повторное использование и переработка отходов), являющееся требованием Программы Устойчивого Туризма Турции, также является условием Движения “Нулевых отходов” для защиты окружающей среды. Таким образом, Программа Устойчивого Туризма, реализуемая с помощью законодательных регуляций, укрепляет усилия Турции по безотходности и служит важной моделью для устойчивых городов и туризма.

Природное чудо со своей зеленой экосистемой, Турция давно использует экологические метки для сертификации своих голубых вод. С 551 пляжем, награжденным Голубым флагом, Турция занимает третье место по количеству пляжей с Голубым флагом в мире в рамках программы Голубого флага, одной из самых важных экологических меток в мире. Кроме того, в последние годы Турция сделала значительные шаги в области культурной устойчивости, став второй в мире страной с 21 объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и 30 элементами Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Проходя историческое преобразование благодаря археологическим исследованиям, Турция намерена увеличить это число до 750 к 2024 году и 800 к 2026 году, с планами на 720 раскопок в 2023 году. ///nCa, 30 марта 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)