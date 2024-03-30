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Дети – главные гости торжества по случаю трехлетнего юбилея Благотворительного Фонда им.Гурбангулы Бердымухамедова

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В торгово-развлекательном центре «Аркач» в Ашхабаде 29 марта 2024 года развернулось детское торжество по случаю трехлетия со дня создания Благотворительного Фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Здесь собрались воспитанники ашхабадского Дворца сирот «Довлетлилер», пациенты детского оздоровительно-реабилитационного центра имени Гурбангулы Бердымухамедова, расположенного в Аркадаге, участники международной олимпиады по математике.

Повсюду звучала музыка в исполнении детских ансамблей, аниматоры и детские танцевальные группы добавили ярких красок в праздничное действо.

Помимо юных гостей, мероприятие посетили министры, журналисты, а также жители Ашхабада и Аркадага. ///nCa, 30 марта 2024 г.

Несколько фото с мероприятия:

 

 

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