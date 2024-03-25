В ООН приняли резолюцию по инициативе Туркменистана, объявляющую 2025 год – международным годом мира и доверия

На 63-м пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркменистана была полным консенсусом принята Резолюция «2025 год – Международный год мира и доверия». Об этом на заседании правительства в субботу, 23 марта, сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов.

Этот документ призван способствовать урегулированию возникающих конфликтных ситуаций мирными, политико-дипломатическими методами и средствами, укреплению доверительных отношений между государствами. Данная Резолюция также демонстрирует важность продолжения деятельности по продвижению культуры мирного диалога в международном сообществе.

В связи с принятием Генассамблеей ООН вышеназванной Резолюции вице-премьер, руководитель МИД озвучил предложения о проведении в стране и за рубежом мероприятий, создании на правительственном уровне организационной комиссии, рассмотрении на её заседаниях соответствующих вопросов и осуществлении этой работы на международном уровне.

Предлагается также провести встречи с участием главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и Постоянного координатора ООН в Туркменистане.

«То, что государства-члены ООН поддержали данную инициативу Туркменистана, и тот факт, что соавторами Резолюции выступили 86 стран, для нас – высокая честь», – подчеркнул глава Туркменистана.

Принятие этого документа – наглядное свидетельство международного признания усилий Отчизны по обеспечению всеобщего мира и устойчивого развития, наращиванию взаимовыгодных, дружественных и братских отношений, укреплению доверия между государствами планеты, отметил Бердымухамедов.

Ниже приводим текст Резолюции:

///nCa, 25 марта 2024 г.