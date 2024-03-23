Инфраструктура Евразии: краткосрочные и среднесрочные тренды – доклад ЕАБР

В новом аналитическом докладе «Инфраструктура Евразии: краткосрочные и среднесрочные тренды» аналитики Евразийский Банк Развития (ЕАБР) определили 10 знаковых кратко- и среднесрочных трендов в энергетике, транспорте, логистике, водоснабжении и телекоммуникациях Евразийского региона. Эти тренды имеют прикладное значение и влияют на инвестиционные решения государств и частных инвесторов. Многие тренды формируются в результате изменений в глобальной геополитической повестке, прочие созревали в течение длительного периода, но четко проявились именно сейчас. В центре внимания – Центральная Азия, вызывающая сегодня значительный интерес со стороны крупнейших политических и экономических субъектов.

Эти тренды имеют прикладное значение и влияют на инвестиционные решения государств и частных инвесторов. Многие тренды формируются в результате изменений в глобальной геополитической повестке, прочие созревали в течение длительного периода, но четко проявились именно сейчас.

1.Сопряжение коридоров Восток-Запад и Север-Юг создает синергию в транспорте и логистике. Евразийский транспортный каркас вступил в фазу интенсивного развития. Увеличиваются грузовые потоки в восточном и южном направлениях. Резко возросла нагрузка на транспортно-логистическую инфраструктуру Северного и Центрального евразийских коридоров. Досрочно реализован оптимистичный прогноз ЕАБР на 2028 г. по грузопотоку через МТК «Север-Юг», который в 2023 г. достиг 19 млн тонн. Страны региона определили приоритетные инвестиционные проекты и запустили «большую стройку». Выдвигаются инициативы создания новых МТК на направлениях восток–запад и север–юг, что предполагает расширение архитектуры Евразийского транспортного каркаса. Обширная мозаика комбинаций сопряжения создает широкие возможности для доставки грузов между различными странами на евразийском пространстве.

2. Газотранспортная инфраструктура переориентируется на Восток. В регионе прорабатываются новые маршруты поставок газа. Усилилось сотрудничество по восстановлению и расширению связывающей газотранспортной инфраструктуры. Реализуются инвестиционные проекты. В 2023 г. экспорт газа по газопроводу «Сила Сибири» увеличился в 1,5 раза. Экспорт СПГ в Китай вырос на 23% г/г. Значительно увеличились поставки СПГ в Турцию и Индию. Прорабатываются возможности создания газовых хабов в Турции и Иране. Это долгосрочный тренд с высокой значимостью для всех стран Евразийского региона. Он подразумевает реализацию инвестиционных проектов по следующим направлениям: реконструкция и строительство новых газопроводов, развитие газораспределительных сетей, газохранилищ, заводов по производству и терминалов по регазификации СПГ, газохимических производств и др.

3. Расширяется инфраструктура производства и логистики продовольствия. Евразийский регион продолжает демонстрировать положительные результаты развития сельскохозяйственного сектора, сохраняя один из самых высоких в мире потенциалов развития АПК. С начала 2018 г. экспорт продукции АПК Россией и Казахстаном вырос в два раза, до 45 и 6 млрд долл. соответственно. Дальнейшая реализация имеющегося потенциала позволит ему в будущем существенно увеличить свою роль в укреплении глобальной продовольственной безопасности и способен обеспечить продовольствием 600 млн чел. к 2035 г. Страны Евразии обладают значительным экспортным потенциалом по поставкам продовольствия на внешние рынки. Чтобы этот потенциал был реализован, в ближайшей перспективе значительно вырастут объемы строительства и модернизации объектов транспортно-логистической инфраструктуры, ускорятся темпы развития новых маршрутов поставок.

4. Быстрая урбанизация в Центральной Азии повышает спрос на устойчивую городскую инфраструктуру. Модернизация и строительство городской инфраструктуры в Центральной Азии представляет собой структурный вызов, сравнимый по своему значению с эффективным управлением водно-энергетическими ресурсами. Страны Центральной Азии демонстрируют повышенные темпы урбанизации, с 2018 г. численность их городского населения выросла на 9-16%. Рост городов будет стимулировать создание современной жилищно-коммунальной инфраструктуры, соответствующей потребностям граждан и бизнеса и направленной на рациональное использование имеющихся ресурсов. Ожидается, что количество городских жителей к 2035 г. вырастет еще на 15% до 45 млн. Урбанизация будет формировать новые требования к развитию инфраструктуры городов и городских агломераций.

5. Ускоряются темпы развития цифровых компонентов розничных финансовых услуг и услуг госсектора. Активное развитие систем мобильной и оптоволоконной связи, а также расширение доступа в интернет обеспечило фундамент для ускорения цифровизации в регионе. Охват населения широкополосным интернетом в большинстве стран региона составляет 80-90%. Прогнозируется нарастание цифровой трансформации, в том числе развитие цифровых экосистем и платформ, создание новых приложений и трансграничных цифровых сервисов. Наряду с развитием традиционных секторов цифровой экономики (госуслуги, соцобеспечение, интернет-банкинг) усиливается цифровая трансформация практически всех отраслей экономики.

6. Складской бум: бурный рост электронной торговли стимулирует расширение логистической инфраструктуры. Электронная торговля в Евразийском регионе демонстрирует взрывной рост со среднегодовыми темпами в 25%, усиливая проникновение на малоосвоенные территории и сегменты рынка. Заняв лидирующие позиции на внутренних рынках, крупные компании стремятся масштабировать свои наработки в области создания логистических сетей на соседние страны. К 2028 г. ожидается ежегодный рост онлайн-торговли в регионе на 12% с общим числом пользователей в 91,4 млн человек. Такой активный рост в регионе будет стимулировать кратное увеличение количества многопрофильных центров перевалки, комплектования, переработки и хранения в частности и значительное совершенствование сектора логистики в целом. В результате регион ждет бум строительства объектов сортировки и хранения потребительских товаров, в особенности – складов высокого класса, а также ускоренное развитие логистики.

7. Расширение грузооборота с Китаем компенсирует сокращение транзитных перевозок в Евразийском регионе. По итогам 10 месяцев 2023 г. внешнеторговый оборот Евразийского региона с Китаем увеличился на 16% г/г до 277 млрд долл. Стремительный рост торговли Евразийского региона с Китаем требует модернизации и строительства новой транспортно-логистической инфраструктуры. Среди основных направлений для инвестиций выступают маршруты, связывающие Китай с ЕАЭС и с Европой (Северный и Центральный евразийские коридоры), Китай с Турцией (Транскаспийский международный транспортный маршрут), новые маршруты и погранпереходы из России в Китай (Восточный полигон), а также другие широтные инициативы.

8. Центральная Азия усиливает сотрудничество с Китаем в электроэнергетике. Китай повышает статус сотрудничества со странами Центральной Азии, закрепив его основные приоритеты в Сианьской декларации. Китай стремится обеспечить доступ к внутриконтинентальным энергоресурсам (нефти, газу, углю), урановому сырью, возобновляемым источникам энергии, а также поддержать динамику экономического развития своих северо-западных провинций. Удельный вес Центральной Азии во внешнеторговом обороте СУАР составляет 80%. Страны Центральной Азии, в свою очередь, испытывают потребность во внешних инвестициях для освоения нефтегазовых ресурсов. Они нуждаются также в наращивании генерирующих мощностей (ТЭЦ, ГЭС, ВИЭ, АЭС), модернизации и строительстве новых линий электропередачи (в том числе трансграничных). По оценке ЕАБР, основанной на ведущимся им Мониторинге взаимных инвестиций, накопленные ПИИ Китая в Центральной Азии на 52% представлены энергетическими проектами.

9. Активизируется региональное сотрудничество в водно-энергетическом комплексе Центральной Азии. Страны Центральной Азии активизируют усилия по укреплению регионального сотрудничества в водно-энергетическом комплексе, элементы которого исторически формировались в единой взаимосвязанной системе. Ведущую роль в этом играют усилия национальных правительств и международных финансовых организаций. Высокая энергоемкость и водоемкость промышленности и сельского хозяйства региона требует выхода сотрудничества на принципиально новый уровень. Нагрузка на водные ресурсы региона к 2040 г. может вырасти почти в 3 раза.

10. Резко усиливается активность в сфере ирригации в Центральной Азии. Ирригационная инфраструктура Центральной Азии привлекает все большее внимание как государственных, так и международных инвесторов. Наиболее существенное влияние водные ресурсы оказывают на сельское хозяйство региона, в основе которого лежит орошаемое земледелие, потребляющее до 90% воды. Государственные органы стран Центральной Азии намереваются предпринять ряд срочных мер в целях роста инвестиций в развитие ирригационных систем в регионе и повышение их эффективности. В результате Казахстан планирует снизить потери воды при транспортировке в 2 раза, а Узбекистан – модернизировать 80% насосов.

С полным текстом доклада можно ознакомится на вебсайте Банка.

///ЕАБР, 20 марта 2024 г.