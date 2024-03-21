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Туркменистан укрепляет связи со Всемирной таможенной организацией

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19 марта 2024 года делегация Туркменистана во главе министром иностранных дел Рашидом Мередовым встретилась с Генеральным секретарем Всемирной таможенной организации (ВТамО) Яном Сондерсом.

Мередов подчеркнул усилия Туркменистана по интеграции в международные таможенные системы, включая присоединение к ключевым конвенциям ВТамО в последние годы.

Были обсуждены вопросы дальнейшего углубления сотрудничества в области таможенного дела, а также участие представителей Государственной таможенной службы Туркменистана в образовательных и повышающих квалификацию программах ВТамО.

Важной темой встречи выступило обсуждение возможностей создания регионального учебного центра ВТамО при таможенной службе Туркменистана.

Сондерс высоко оценил инициативы и достижения Туркменистана в сфере таможенного регулирования и выразил готовность организации к предоставлению необходимой поддержки и консультаций для дальнейшего развития и совершенствования таможенной системы страны. ///nCa, 21 марта 2024 г.

 

 

 

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