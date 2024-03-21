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Туркменистан принял участие в праздновании Новруза в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже

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19 марта 2024 года, в преддверии Международного праздника Новруз, Посольство Туркменистана во Франции совместно с посольствами и представительствами Афганистана, Азербайджана, Индии, Ирана, Ирака, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Турции и Узбекистана при ЮНЕСКО провело культурное мероприятие, посвященное празднованию Новруза, сообщает Посольство Туркменистана во Франции.

Мероприятие проходило в зале приемов штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже.

В программу мероприятия вошли концерт и дегустация национальных блюд. Гости праздника имели возможность познакомиться с богатством и разнообразием культур стран-участниц, а также насладиться традиционными блюдами их национальных кухонь.

Посетители стенда Туркменистана угостились блюдами национальной туркменской кухни. Здесь также развернулась выставка, на которой Посольство Туркменистана представило ковры ручной работы, национальную одежду, ювелирные изделия, сувениры, а также литературные произведения Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера Гурбангулы Бердымухамедова.

Среди почетных гостей были Генеральный директор ЮНЕСКО г-жа Одри Азуле, представители французских министерств и ведомств, международных организаций, базирующихся в Париже, а также члены дипломатического корпуса, аккредитованного при ЮНЕСКО и в Париже.

В 2016 году Новруз был официально включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в многонациональной номинации, представленной 12 странами, включая Афганистан, Азербайджан, Индию, Иран, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Турцию, Туркменистан и Узбекистан. /// nCa, 21 марта 2024 г.

 

 

 

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