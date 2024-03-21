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Туркменистан и Италия заключили меморандумы в области транспорта

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Туркменистан и Италия заключили два меморандума в области морского и железнодорожного транспорта, сообщает министерство инфраструктуры и транспорта Италии.

Церемония подписания документов состоялось в Риме в ходе встречи туркменской делегации во главе с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым с министром инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини.

Два документа включают:

Меморандум о взаимопонимании с управлением портовой системы центрального части Тирренского моря – целью соглашения является укрепление и развитие торговых связей между итальянскими портами Неаполя, Салерно, Кастелламмаре-ди-Стабия и портом Туркменбаши, а также обмен ноу-хау по инженерными технологиям, обмен практикой администрирования, подготовка кадров.

Меморандум о взаимопонимании с компанией Rete Ferroviaria Italiana (RFI), занимающейся управлением железнодорожной сетью Италии  – предусматривает обмен опытом в области управления системами железнодорожного транспорта и интермодальными узлами.///nCa, 21 марта 2024 г.

 

 

 

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