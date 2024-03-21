Министерство иностранных дел Китая опубликовало доклад о свободе слова в США. Доклад называется: «Свобода слова в Соединенных Штатах – Правда и Факты».

Во вступительной части доклада говорится, что Соединенные Штаты нарушают свободу слова внутри страны. Свобода слова сдерживается различными способами, в то время как на международном уровне США продолжают позиционировать себя в качестве чемпиона свободы слова.

https://www.mfa.gov.cn/eng/wjbxw/202403/t20240314_11260689.html

Основное содержание доклада делится на три части:

I. Свобода слова в Соединенных Штатах не достойна этого названия

II. Соединенные Штаты нарушают свободу слова у себя в стране

III. Соединенные Штаты манипулируют свободой слова в зарубежных странах

В каждой части доклада приводится несколько примеров, подтверждающих точку зрения.

В заключение доклада говорится: «Свобода слова в Соединенных Штатах – это одно для американских политиков и групп интересов, и другое – для простых людей. Применительно к Соединенным Штатам – свобода слова – это одно, и другое в отношении остальных стран»./// nCa, 21 марта 2024 г.